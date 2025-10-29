100円を稼ぐのに「2万2360円」の費用が必要!?

JR東日本は2025年10月27日（月）、管内における利用が少ない路線（区間）について、2024年度の実績を公表しました。

【路線図】これがJR東日本の「赤字区間」一覧です

同社は「地域の方々に現状をご理解いただくとともに、持続可能な交通体系について建設的な議論をさせていただくため」とし、2019年度分からデータを開示しています。今回は2024年度の実績に基づき、平均通過人員が2000人／日未満の路線を対象に36路線71区間を開示しました。

100円の営業収入を得るのにどれだけの営業費用を要するかを表す「営業係数」が最も高かったのは、陸羽東線の鳴子温泉〜最上間の「22360」です。

陸羽東線はかつて、山形新幹線の整備に伴い、1990年から奥羽本線の改軌工事が始まった際に、奥羽本線を経由していた寝台特急「あけぼの」が陸羽東線経由に変更され、ブルートレインが走ったこともあります。幹線の一部区間が不通になった場合に、迂回路として機能する役割も果たしていましたが、近年ではその役割は薄れていました。平均通過人員はJR発足当初の1987年度から93％減。2024年7月豪雨で被災したため、鳴子温泉〜新庄間が運休し、現在は代行バスによる輸送が続いています。

次に営業係数が高かったのが、同じく大雨で被災して運休が続く津軽線の中小国〜三厩間で「10649」。続いて飯山線の戸狩野沢温泉〜津南間の「10460」でした。