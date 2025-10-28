株式会社オートバックスセブンは、工具とDIYのセレクトショップ「クラフトメイクSA43道意店」を2025年10月24日に兵庫県尼崎市のスーパーオートバックス43道意店内にオープンした。

同店舗は、社内公募による新規事業開発プロジェクトから誕生したもので、自動車整備士向けの高品質工具やカスタム部材、アメリカン雑貨などを展開する。DIY愛好家が「次は何しよう？」と発想を広げられる売場構成が特徴である。興味のある方は実際に立ち寄ってみてはいかがだろうか。

クルマいじりがもっと楽しくなる！工具とDIYのセレクトショップ

「クラフトメイクSA43道意店」新規オープン

～社内公募による新規事業開発プロジェクトから誕生～

株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井勇吾）は、グループ初となる工具とDIYのセレクトショップ「クラフトメイクSA43道意店」を2025年10月24日（金）に、スーパーオートバックス43道意店（兵庫県尼崎市）にインショップとして新規オープンいたします。

ここがポイント！

■「次は何しよう？」が見つかる工具とDIYのセレクトショップ

■ 専門性の高いプロ向けの工具、愛車を自分らしくカスタマイズする部材を幅広く展開

■ アメリカン雑貨やガレージライフを彩るアイテムも充実

■ 社内公募による新規事業開発プロジェクトから誕生した新業態

このたびオープンする「クラフトメイク」は、クルマのDIYや工具に情熱を注ぐ社員のアイデアから生まれた新業態ショップです。社内公募による新規事業開発プロジェクトを通じて、オートバックスの顧客層との親和性、自社ノウハウの活用、市場の可能性などの観点から選定・実現に至りました。

■店舗の特徴

店舗コンセプトは「『次は何しよう？』が見つかる工具とDIYのセレクトショップ」。自動車整備士も使用する高品質な工具を中心に、多くのプロショップが使用するラッピングシートや特殊塗料など、愛車を自分らしくカスタマイズできるDIY商品を展開。アメリカン雑貨など、ガレージライフの世界観を感じられるアイテムも豊富にそろえ、工具の専門性とライフスタイルの融合を図ります。 「高品質＝高価格」という既成概念にとらわれず、プロ品質ながら価格のバランスに優れた、手ごろで選びやすい商品を厳選。愛車のメンテナンスやカスタム好きな方が、さまざまな作業に取り組める工具のラインアップを目指しています。

売場は、「工具・部材ゾーン」と「ガレージゾーン」の２エリアで構成。多様な工具や部材をそろえた専門エリアと、作業シーンをイメージできるガレージ風空間で商品を選べるエリアを展開します。POPによる詳細な商品情報を提供し、DIY愛好家に「やりたいことが見つかる売場」を提供します。

店舗の概要は以下の通りです。

店舗名 クラフトメイクSA43道意店 開店日 2025年10月24日（金） 所在地 〒660-0083 兵庫県尼崎市道意町7-1 スーパーオートバックス43道意店内 連絡先 TEL.070-1266-7696 売場面積 102.6m2（31.1坪） 駐車台数 1,500台（共用） 営業時間 11:30～20:00※ 定休日 火曜日・水曜日※ 経営母体 株式会社オートバックスセブン 代表取締役 堀井 勇吾

※営業時間・定休日は、変更となる場合がございます。詳細は店舗までお問合せください。

当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。

