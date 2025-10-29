柔らかベロアとロゴデザインが映える【フブ】のユニセックスジャケット！Amazonで販売中！
レトロとストリートの絶妙ミックス【フブ】の冬用トラックジャケットが人気急上昇！Amazonで販売中！
左胸のブランドロゴと両腕のロゴテープがポイントになったベロアトラックジャケット。ハイネックのデザインで首もとを暖かく包み込み、肌触りの良いベロア素材が快適さを提供。スポーティーでありながらも洗練されたデザインで様々なシーンで活躍する１着。
柔らかく滑らかな肌触りが魅力のベロア素材を使用し、冬のアウターとして快適な着心地を実現している。
左胸のブランドロゴと両袖のロゴテープがアクセントになった、ストリート感ある洗練デザインが特徴。
ハイネック仕様で首元までしっかり暖かく、スウェットパンツやジーンズとも好相性な万能アウターとなっている。
ユニセックス対応のため、ペアやシェアでの着用も楽しめる一着。セットアップ対応パンツとの組み合わせもおすすめ。
