根子又から見た根子集落（写真：船橋陽馬、以下同）

全国でクマによる人身被害が止まりません。2025年度は単年度の死者数が統計開始以来、最悪となっています。JBpressではこれまで、クマとの向き合い方についてたびたび報じてきました。その中から厳選した記事をあらためてお届けします。なお、内容は掲載当時のものです。（初出：2024年8月10日）

（船橋陽馬：写真家・マタギ）

2023年、熊による被害が大々的に報道され、毎日のようにどこかしらで人的被害が起こっていた。熊の捕獲頭数も国が統計を取り始めてから最多の9279頭に上り、中でも秋田県における熊の捕獲頭数は2183頭と、全国でも圧倒的に高い数値になっている。

私は2013年にマタギ発祥の地と言われる阿仁根子（あに・ねっこ）集落へ移住し、2014年から狩猟を始めた。本業である写真の被写体としてマタギを追いたいと思ったのがきっかけでこの土地へ移住し、マタギの皆さんと共に山に入り、伝統的な猟法である巻狩りに参加させてもらいながら、マタギとはなんなのかを経験を通し学んできた。

巻狩りとは、セコと呼ばれる熊を追う役、マチパと呼ばれる銃を持ち、セコが追って来た熊を射止める役、全体を見渡し指示を出すムカイマッテという役にそれぞれ別れ、昔から熊が良くいるとされるクラ（猟場）で行う集団猟である。

巻狩りの様子

セコが追う熊を待つマチバ

残雪の影に隠れた熊を狙う

逃げる熊の跡

一般的に、マタギは「熊を追う人々」というイメージで捉えられがちだが、この11年という歳月の中で私が気付いたのは、「マタギ＝暮らし」だということだ。

マタギが生業として成立していた時代、この土地の人々は、主に農業主体の暮らしをし、農閑期になると山へ熊を追いに行った。それでだけではなく、山菜やきのこも採れば、熊以外の野生鳥獣であるカモシカやウサギ、アナグマ、ヤマドリなども同様に獲っていた。

その中でも「熊の胆（い）」と呼ばれる熊の胆嚢は薬として重宝され、当時は金と同じ価格で取引されたと言われている。熊を獲り、薬として売り、この土地の基幹産業として少なくない収入を得ていた時代もあった。

熊の胆

[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]

マタギが大切にしていること

そんなマタギ達が今も昔も変わらず一番大切にしていること。それらはすべて山神様が授けてくれたものだという考え方である。

対象が何であれ、現代とは違う価値観の中で、自分たちが生きながえるための場所として「山」があり、そこから授かる食料がなければ生きていくことは不可能に近かった。山神様という絶対的な存在の下に、人も含めた動植物がいるということは、つまりはそれらすべてが対等であり、捕食関係ではないということだ。

マタギが熊を仕留めた時、「ショウブ！」という勝ちどきを上げることからもそれはうかがえる。山の生き物たちの均衡を大切にしなければ、山は枯れ、人が住めなくなる。それは、この土地で暮らす人にとっては当然の考え方である。

マタギ勘定。授かった熊を平等に分ける

マタギ勘定

授かった熊を皆で食べる

山神様へのご挨拶に赴く

そして今、社会的に大きな問題として取り上げられている熊。昨年9月頃から始まった有害捕獲について、当初は1、2頭捕獲すれば終わるだろうと思っていたが、これほどまで立て続けに捕獲することになるとは思ってもみなかった。

2023年に異常事態が起きた理由

前年の2022年はブナの実が豊作だったこともあり、熊は軒並み奧山にあるブナに集中し、私たちが普段、猟をする里山近くの山にはほとんど降りてこなかった。結局、その年は1頭しか授かっていない。捕獲頭数が減れば、必然的に翌年熊が増えることは想像できた。

打当の奥、岩井ノ又のブナ林

それに加え、2023年の春先は一向にブナに混芽がならなかった。つまりはその年の秋にブナの実はほぼならないということだ。そのため、冬眠前の熊が里に降りてくることはある程度覚悟していた。

また、ナラやクルミなど、山に自生する木々のほとんどが実を付けず、唯一なるのは人が植えた栗、もしくは米で、そこに熊が来ることは周知の事実として地域では捉えられていた。

案の定、9月からりんごと米から始まり、10月には栗などに熊が集中し、さらには今まで見ることのなかった蕎麦畑にまで熊が出没する状況になった。

私たちにとって基本的に熊は逃げる動物だという認識だったが、冬眠前の熊は腹を満たすまでそこを動こうとはせず、人間が近づいても、ある程度の距離までこちらを見ているような個体もいた。

その他にも、1つの田んぼの両端に別の親子熊がいたり、毎日同じ田んぼにいる個体など、今まで経験したことのないような熊の存在に違和感を感じずにはいられなかった。

さらには報道でもあるように、山ではなく市街地での人的被害などと、まるで自分が今まで出会ってきた熊とは別の生き物を見ているような、そんな気持ちだった。

早くこの騒動が落ち着けば良いのにと思いながら迎えた11月1日からの猟期。本来熊を探すはずの山に熊はいなかった。やるせない気持ちのまま、山には足が向かず、里の近くにいるヤマドリを探したり、きのこを採ったりしながら、冬を迎えた。

クマ狂想曲は今年も起きるか？

そして2024年春。毎年4月から5月にかけて行われる生態調査では、熊に出会うことはなかった。しかし、個体数は著しく減少しているが、熊の糞や足跡など、山に熊は少なからずいる。

残雪の上に残された糞の匂いを嗅ぎ、その中身を調べ、ブナの混芽も今年は出ていることなども確認できた。いつも通りの熊の存在を感じ、安心し、しばらく糞から離れられなかった。

秋田県内では昨秋同様、市街地への出没や人的被害などの事故もまだ見受けられたが、私の住む地域では数頭の目撃情報のみで被害などもなく、例年通りの落ち着きを取り戻した。

初夏にかけては、桑や桜の実などが食べられているが、おそらく里に近いところに1頭だけ熊がいて、その個体がうろうろしているのだろう。秋にかけ奥山にも食べ物が出始めれば、この個体も移動する。

ブナの実も例年通りなることが予想され、人にとっても熊にとっても安心して暮らせる年になりそうだ。

根子集落に伝わる国の重要無形民俗文化財の番楽。番楽とは、かつて修験道の山伏によって行われていた神楽

根子番楽

根子番楽

根子番楽

熊の出没が相次ぐ要因はどこにあるのか？

私たちマタギは決して熊をたくさん獲りたいわけではない。山で暮らすことの延長に、熊を授かることがあるというだけだ。それに対し、誰かに何かを言われる筋合いはそもそもないと思っている。

国が決めたルールに則って狩猟を行っている以上、そして地域において重要な役割を果たしている以上、感謝はされても非難されることは一切ない。

私たちが注視すべきことは、この熊の出没があとをたたない要因がどこにあるのか、熊が里に降りてこないために人がすべきことは何かということを、目先のメディアの報道にとらわれることなく、一人ひとりが今一度考えることだと思う。

世界的な気候変動が叫ばれる中、まずは日本という自然豊かな国が直面している自然環境の異変と向き合うこと。その恩恵を絶えず受けながら生きているという自覚を決して忘れてはいけない。

人間本位に環境を作り替えてしまった代償を我々は真摯に受け止め、人と野生鳥獣のどちらにとっても暮らしやすい環境作りを考えなければ、より人口が減っていくであろう山間部の暮らしは成り立たなくなる。

山は人間のための資源ではない。マタギが大切にしてきた「授かる」という意識で山に向き合えば自ずとその態度は決まってくるはずだ。

筆者：船橋 陽馬