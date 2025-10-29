レッドソックスの”一塁手問題”最適解は村上宗隆か 打線の軸として現地識者が高く評価「フェンウェイ・パークにマッチする」
村上の去就に米メディアも熱視線を送っている(C)産経新聞社
今オフ、MLBストーブリーグで注目の1人に挙げられている、ヤクルトの村上宗隆。ポスティングでのメジャー挑戦が有力視されており、移籍先となる球団を予想する声が連日の様に米国内メディアで報じられている。
【動画】この圧巻のパワー！岡本がバウアーから2打席連続弾を放ったシーン
10月27日には、米誌『Sports Illustrated』が公式サイト上において、村上の特集記事を配信。同メディアのパトリック・マカヴォイ記者が、レッドソックスを移籍先候補に挙げており、球団に対し、村上を“獲得すべき”と主張している。
マカヴォイ氏は昨シーズン序盤、トリストン・カサスが故障離脱により、一塁手のレギュラーが不在であると訴え、「（来季は）カサスが完全復帰するのか、それともレッドソックスが新戦力を加えるのか」と問いかけている。その上で、今オフ移籍市場の目玉であり、一・三塁を守ることが出来る村上が「優れた選択肢」であると評しており、さらには、「チーム再建の大きなカギになり得る」などと強調する。
当然、打撃面でのパワーに大きな関心を寄せており、「世界をまたいでリーグを移る選手の活躍を予測するのは簡単ではないが、ムラカミはまだ25歳であり、左打席から放つ長打力はフェンウェイ・パークにも十分マッチするだろう」と期待を膨らませている。
そしてマカヴォイ氏はレッドソックスのラインナップのもう一つの問題として、打線の迫力不足を指摘し、「今季、チーム本塁打数は186本にとどまった。シーズン終盤にはローマン・アンソニーとウィルヤー・アブレイユが負傷離脱し、打線の長打力は著しく低下。結果的に投手陣への負担が増した」などと説明。
さらに、昨季中でのラファエル・デバースの放出やカサスの離脱も、「この問題を悪化させた」と振り返っており、「その点で、ムラカミはレッドソックスに不足している“純粋なパワー”を補える貴重な存在だ」と見解を示す。
加えて、村上が今季、コンディション不良などによりシーズン大半を欠場したものの、56試合で22本塁打という成績を残したことで、「前シーズンまでのペースを維持していた」とマカヴォイ氏はパフォーマンスに太鼓判を押している。
レッドソックスにとって、手薄なポジションを埋める存在であり、そして打線の核としても“最適”との評価が送られている村上。メジャーの舞台でも“即戦力”として迎え入れられるであろうスラッガーをめぐる議論は、ますます白熱の一途を辿っていく。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]