¡Ö´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÊ¹¤¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö´Ú¹ñ¸ì¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡Ø¥¼¥í¤«¤é¤ï¤«¤ë¡ª ³Ú¤·¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¡ª ´Ú¹ñ¸ì1Ç¯À¸¡Ù¡Ê¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È²ÃÆ£Ãø¡Ë¤À¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊËÜ¤¬¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥¼¥í¤«¤é¤ï¤«¤ë¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î1ºý¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø¼Ô¤Ï·î´ÖºÇ¹â180ËüPV¤Î´Ú¹ñ¸ì¥Ö¥í¥°¡Ö¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È¡×¤Î´ÉÍý¿Í¤Ç¡¢´Ú¹ñÎ¹¹Ô¾ðÊó¤ÎYouTuber¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È²ÃÆ£»á¡£ËÜ½ñ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ò¤È¤³¤È¤Ç¤â´Ú¹ñ¸ì¤òÏÃ¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¿È¶á¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÃø¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ç¤è¤¯Ê¹¤¯¡Ö¥Á¥ó¥Á¥ã¡×
´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢Æü¾ï²ñÏÃ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡Ö¥Á¥ó¥Á¥ã¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Á¥ó¥Á¥ã!?¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤Ë¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¥Á¥ó¥Á¥ã¡Á¡×¤ÈÁê¤Å¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤ê¤È¡¢Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¥Á¥ó¥Á¥ã¡×¤Î°ÕÌ£¤È¡¢¼ÂºÝ¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ËÜÅö¡§¥Á¥ó¥Á¥ã¡Ê진짜¡Ë
´Ú¹ñ¸ì¤Î¡Ö¥Á¥ó¥Á¥ã¡Ê진짜¡Ë¡×¤Ï¡ÖËÜÅö¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤Î¡Ö¥Á¥ó¥Á¥ã!?¡×¤Ï¡ÖËÜÅö!?¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ö¥Á¥ó¥Á¥ã¡Á¡×¤Ï¡ÖËÜÅö¡Ê¤Ë¡Ë¡Á¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎã¡Ë
¡ÖËÜÅö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡§¡Ö¥Á¥ó¥Á¥ã ¥â¥·¥Ã¥¿¡ª¡Ê진짜 멋있다¡ª¡Ë¡×
¡ÖËÜÅö¡Ê¤Ë¡ËÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡§¡Ö¥Á¥ó¥Á¥ã ¥Þ¥·¥Ã¥½¥è¡ª¡Ê진짜 맛있어요¡ª¡Ë¡×
¢ËÜÅö¡§¥Á¥ç¥ó¥Þ¥ë¡Ê정말¡Ë
´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡ÖËÜÅö¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤òÉ½¤¹¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥ó¥Á¥ã¡Ê진짜¡Ë¡×¤Î¤Û¤«¤Ë¡Ö¥Á¥ç¥ó¥Þ¥ë¡Ê정말¡Ë¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Á¥ó¥Á¥ã¡Ê진짜¡Ë¡×¤È¡Ö¥Á¥ç¥ó¥Þ¥ë¡Ê정말¡Ë¡×¤Î¤Á¤¬¤¤¤Ï¤Û¤Ü¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¿Æ¤·¤¤¿Í¤Ë»È¤¦¤Î¤¬¡Ö¥Á¥ó¥Á¥ã¡×¤Ç¡¢ÌÜ¾å¤Î¿Í¤Ê¤É»È¤¦¤Î¤¬¡Ö¥Á¥ç¥ó¥Þ¥ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÊÎã¡Ë
¡ÖËÜÅö¥¥ì¥¤¡ª¡×¡§¡Ö¥Á¥ç¥ó¥Þ¥ë ¥¤¥§¥Ã¥×¥À¡ª¡Ê정말 예쁘다¡ª¡Ë¡×
¡ÖËÜÅö¡Ê¤Ë¡ËÂçÊÑ¤Ç¤¹¡×¡§¡Ö¥Á¥ç¥ó¥Þ¥ë ¥Ò¥à¥É¥¥¥í¥è¡Ê정말 힘들어요.¡Ë¡×
£ËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©¡§¥Á¥ó¥Á¥ã¥è¡©¡Ê진짜요¡©¡Ë
¡Ö¥Á¥ó¥Á¥ã¡Ê진짜¡Ë¡×¤Î¤¢¤È¤Ë¡Ö¥è¡Ê요¡Ë¡×¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖËÜÅö¤Ç¤¹¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥Á¥ó¥Á¥ã¥è¡Ê진짜요.¡Ë¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Èµ¿Ìä·Á¤Ë¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¸ìÈø¤ò¾å¤²¤Æ¡Ö¥Á¥ó¥Á¥ã¥è¡©¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Á¥ó¥Á¥ã¥è¡×¤Ï¿Æ¤·¤¤Áê¼ê¤È¤Î²ñÏÃ¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÉ½¸½¤Ç¤¹¡£
Ç¯¾å¤ÎÊý¤ä¾å»Ê¤Ê¤ÉÌÜ¾å¤Î¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥ç¥ó¥Þ¥ë¡Ê정말¡Ë¡×¤Î¤¢¤È¤Ë¡Ö¥è¡Ê요¡Ë¡×¤ò¤Ä¤±¤¿¡Ö¥Á¥ç¥ó¥Þ¥ë¥è¡©¡Ê정말요¡©¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¸À¤¤Êý¤â¡¢Æü¾ï²ñÏÃ¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â¡ÖËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡Ö¥Á¥ó¥Á¥ã ¥«¥à¥µ¥Ï¥à¥Ë¥À¡ª¡ÊËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ë¡×¡£
