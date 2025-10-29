月の年金約20万5000円「一般的に年金は多い部類だと自覚はしているが…」69歳男性の老後の不安
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、広島県在住69歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：69歳男性
同居家族構成：本人、妻（65歳）
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
居住地：広島県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：600万円
現在の預貯金：3000万円、リスク資産：1100万円
これまでの年金加入期間：厚生年金510カ月
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：約6万4255円
老齢厚生年金（厚生年金）：約14万76円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：年金7万6250円
「受給額は多い部類に入ると自覚」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足していない」と回答した今回の投稿者。
その理由として「一般的に言って年金受給額は多い部類に入ると自覚はしています。しかし毎年の物価高騰を考えると年金額は実質、目減りしている」と語っています。
ひと月の支出は約「26万円」。年金だけでは「年の半分くらい足りない」と回答されています。
「生活費だけであれば年金で何とか」具体的には、「毎月の生活費だけであれば年金で何とかなりますが、社会保険料や固定資産税への支払いで不足」することが多いとのこと。
現在は働いていないため、年金で足りない支出については「貯蓄から引き出し」て賄っていると言います。
また年金生活では節約を心掛けているそうで、「極力外食はせずに自炊をするようにしています。夏場は入浴はせずにシャワーで済ませる」とのこと。
「もっと貯蓄したかった」現役時代にもっとこうしておけばよかったと思うことがあるか、との問いには「リタイア後は仕事による現金収入がなくなり給料から生活費に金額を回せません。貯蓄の切り崩しとなるなら、もっと貯蓄したかった」とコメント。
今後の生活については、「物価は毎年上がっていく」ため実質的な「年金額や貯蓄の減少」に不安を感じているとあります。
一方で「ぜいたくはしたいとは思いませんが、趣味の旅行をしていきたい」と年金生活の楽しみも教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)