¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¡¢ÂçµÕÅ¾¤ÎÍýÍ³¤È½é¾¡Íø¤Î²ÁÃÍ¤ò¹Í»¡
¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë½é¾¡Íø¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£¡Ö»Ë¾åºÇ¶¯¡×¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¹â¤¤¤¬¡¢WÇÕÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¤Ï¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À
10·î14Æü¡¢Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£ÍèÇ¯6·î¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤Ë¸þ¤±¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î²÷µó¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£Îò»Ë¾å¡¢°ìÅÙ¤â¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ò¡¢0-2¤«¤é3-2¤ÈÇÉ¼ê¤ÊµÕÅ¾·à¤ÇÂÇ¤ÁÉé¤«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
»î¹ç½ªÎ»Ä¾¸å¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤ÏÆüËÜ¥Ù¥ó¥Á¤ò°ìÊÍ¤â¤»¤º¡¢°ìÌÜ»¶¤Ë¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Á´°÷Èô¤Ó½Ð¤·¡¢½Ëº×¤Î¤è¤¦¤Ë´î¤Ó¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÁ´ÂÎ¤¬¿ôËü¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë´î¤Ó¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¾åÅÄ
¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ç¾¯¤·Àï½Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¸åÈ¾¤ÏËÍ¤¬»È¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¸À¤¨¤Ðà²¥¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿á´¶¤¸¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢µÕÅ¾¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿Æ²°Â Î§¤Ï¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£Àï¤¤¤ÎÅ¾´¹¤³¤½¡¢µÕÅ¾·à¤¬µ¯¤¤¿ÍýÍ³¤À¡£
2ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¸åÈ¾¡¢ÆüËÜ¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥×¥ì¥¹¤Î¶¯ÅÙ¤ò¾å¤²¡¢Áê¼ê¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¤¿¡£Á°¤Ø¡¢Á°¤Ø¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¡£¤½¤ì¤ò·ù¤¬¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÁ°¤Ë±¿¤Ù¤º¡¢²²¤·¤Æ¸å¤í¤Ø²¼¤²¡¢·Ð¸³¤ÎÀõ¤¤¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤¬¹²¤Æ¤¿¡£¥³¡¼¥¹¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆîÌîÂó¼Â¤¬Ã¥¤¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤Ë½³¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡Ö¥¼¥í¤«¤éÊø¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇÆÀÅÀ¤Ç¤¤¿·Á¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤¤¼éÈ÷¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¹¶·â¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¸åÈ¾¤Ï¼éÈ÷¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¹¶·â¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÃæÈ×¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿³ùÅÄÂçÃÏ¤Ï¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀâÌÀ¤ÏÀï¤¤¤Î³Ë¿´¤òÆÍ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Á°¤«¤é¤Î¼éÈ÷¤¬¹¶·â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢à¥À¥¦¥óá¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò·ã¤·¤¯²¥¤êÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¥ß¥¹¤¬±Æ¶Á¤·¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤¿¡£Àï¤¦»ÑÀª¤ò¼º¤¤¡¢¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
Ì¾¾¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£¤¬¤½¤¦¸ì¤ë¤Û¤É¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¿Ø±Ä¤Ï¼ºÅÀ¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢º®Íð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼éÈ÷¤¬¸å¼ê¤Ë²ó¤ê¡¢´ÊÃ±¤Ë¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤µ¤ì¤ë¡£2¼ºÅÀÌÜ¤â¥¯¥í¥¹¤Î´ó¤»¤¬´Å¤¯¡¢µÕ¥µ¥¤¥É¤Ï´°Á´¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤Ç¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Î¥¯¥ê¥¢¤Ë¤â¼ºÇÔ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¾åÅÄ¡Êº¸¡Ë¤Ï½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ç¤âÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¡£WÇÕ¤Þ¤Ç¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«
ÆüËÜ¤Ï¤µ¤é¤Ë¥®¥¢¤ò¾å¤²¡¢1¥È¥Ã¥×¤Î¾åÅÄåºÀ¤¤¬¶õÃæÀï¤Ç²¿ÅÙ¤â¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÃÏ¾åÀï¤Ç¤ÏÃ»¤¤¥Ñ¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤ò¥·¥å¡¼¥È¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤ë¤¿¤á¡¢¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¡¤·¹þ¤ó¤ÀÅ¸³«¤ÇÃ¥¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¡¢¾åÅÄ¤Ï¥Ë¥¢¤ËÆþ¤Ã¤Æ¹ë²÷¤Ê¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¥ª¥é¥ó¥À¥ê¡¼¥°¤Î¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¾åÅÄ¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂæÆ¬Ãø¤·¤¤¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Î4ÆüÁ°¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤â¡¢¿ôÊ¬¤Î½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÆ±ÅÀÃÆ¤òµÏ¿¡£Æ²¡¹¤È¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤Ö¤ê¤Ç¡¢Ä¹¤é¤¯ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¡ÖÅÀ¼è¤ê²°ÉÔºß¡×¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÀª¤¤¤À¡£
»î¹ç½ªÈ×¡¢ÆüËÜ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÈ¿·â¤ËÁø¤¦¤â¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£º¸¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ËÆþ¤Ã¤¿ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤¬·ø¼Â¤Ê¼é¤ê¤Ç·òÆ®¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤¦¤Ê¤®¾å¤ê¤À¡£
¡Ö¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Îº´Ìî³¤½®Áª¼ê¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤ÏÎëÌÚÁª¼ê¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤¿¤Ó¡¢´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤â¡ÊºÍÇ½¤Ë¡Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¬³Ú¤·¤ß¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×
¤È¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¥·¥ã¥É¡¼¤Ç¹¶·â¤ò¸£°ú¤·¤¿µ×ÊÝ·ú±Ñ¤âÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ëü»ö¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¾¡Íø¤Ë±Ç¤ë¡£¸åÈ¾¤ÎÀï¤¤¤ÏÆ»É¸¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÈ¿È¯ÎÏ¤Ï¡¢ËÜÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤âÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¿ÆÁ±»î¹ç¤Çº£¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤Î¤³¤È¤«¡©
¤«¤Ä¤Æ¡Ö²¦¹ñ¡×¤È°ÚÉÝ¤µ¤ì¤¿¸¢°Ò¤Ï¡¢º£¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£WÇÕÆîÊÆÍ½Áª¤Ï¡¢¶ÛµÞ»öÂÖ¤Ç¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤¬°ú¤·Ñ¤¤¤Ç½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤¿¤¬¡¢Ä´»Ò¤Ï¾å¤¬¤é¤º¡¢Í½Áª5°Ì¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
É´Êâ¾ù¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦²¦¼Ô¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ë2Ï¢ÇÔ¤·¤¿¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¤Ë1Ê¬¤±1ÇÔ¡¢Í½ÁªÇÔÂà¤·¤¿¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë2Ê¬¤±¤È¾¡¤ÁÀ±¤Ê¤·¡£¤È¤ê¤ï¤±¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÀïÀÓ¤Ï¤Ò¤É¤¯¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡¢¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Ë¤Þ¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
ÆüËÜ¤Ï¶âÀ±¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢Áû¤°¤Û¤É¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¤³¤ì¤Ç¡ÖWÇÕÍ¥¾¡¡×¤È¤¢¤ª¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤´ª°ã¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£º£²ó¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¶½¹Ô¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤ò²ó¤Ã¤ÆÍèÆü¤·¡¢¿´¿È¶¦¤ËËüÁ´¤«¤é¤ÏÄø±ó¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÏÆÈÆÃ¤Î¶õµ¤¤â´¶¤¸¤¿¡£Á°È¾¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï´°Á´¤ËÆüËÜ¤òÎ¿²ï¤·¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â²ÃÅÀ¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ò¤¤¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¶½¹Ô¤Ï¤³¤ì¤Ç¤ª¤·¤Þ¤¤¡×¤È¥×¥ì¡¼¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÈ¾¤ÐÀÚ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤ò0-5¤ÈÊ´ºÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Ï¤³¤ÎÄøÅÙ¡×¤ÈÉî¤Ã¤¿¤«¡£
ÆîÊÆÍ½Áª¤Ç¤â¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¡¢½é¤Î³°¹ñ¿Í´ÆÆÄ¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£»á¡Ê±¦¡Ë¤ËºÆ·ú¤òÂ÷¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À²ÝÂê¤ÏÂ¿¤¤
¤½¤³¤Ç¸åÈ¾¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÏÆüËÜ¤ÎÈ¿·â¤ËÌÌ¿©¤é¤¦¡£Á°È¾¤ÎÅ¸³«¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÍÏÇ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Æ°ÍÉ¤ÎÃæ¤ÇÎ®¤ì¤ò¼º¤¤¡¢¥ß¥¹¤«¤é¼ºÅÀ¤·¡¢º®Íð¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¼ºÅÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¤¿¤¬¡¢µ¯Æ°¤Ç¤¤Ê¤¤¡£µÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¸å¡¢Á°Àþ¤ÎÁª¼ê¤Ï»Å³Ý¤±¤ë¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î°Õ»×Åý°ì¤¬¤Ê¤¯¡¢Áí¹¶·â¤Î·Á¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò²¼¤·¤¿¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£³Î¤«¤Ë¸åÈ¾¤ÏÊ¸¶ç¤Ê¤·¤ÎÀï¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¶¯ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¥×¥ì¥¹¤ä³ÆÁª¼ê¤ÎµåºÝ¤ä¥Ü¡¼¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢²¤½£¤ÎºÇÁ°Àþ¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤ëÁª¼ê¤Î¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤â¸«¤¨¤¿¡£àÀïÎÏÅª¤Ë¤Ïá»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢Èà¤é¤ÏÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ÇÉ¾²Á¤ò°ìÊÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï´í¤¦¤¤¡£ÆüËÜ¤Ï9·î¤«¤é¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤òÁê¼ê¤Ë°ìÅÙ¤â¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«Àï¤ÏÆâÍÆÅª¤Ë¤â´°ÇÔ¤Ç¡¢ÌÀ¤é¤«¤ÊÀï½ÑÅªÉÔ¶ñ¹ç¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤âÁ°È¾¤Ï¤Ê¤¹¤¹¤Ù¤¬¤Ê¤¯¡¢3¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÃ¼¤È¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÏ¢·ëÉôÊ¬¤òÁÀ¤ï¤ì¤Æ¼ºÅÀ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏËÜÂç²ñ¤Ç¼åÅÀ¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
³Ú´ÑÏÀ¤Ë¿»¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤«¤Ö¤È¤Î½ï¤òÄù¤á¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤ä¿´ÍýÌÌ¤Ç¡¢Î®¤ì¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡£¤½¤ÎºÇ¤¿¤ë¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£
¡ÖÀ¤³¦ºÇ¶¯¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾¡¤Ã¤¿¡ª¡×
¤½¤ì¤Ï¸¸ÁÛ¤Ç¤¢¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¾®µÜÎÉÇ·¡¡¼Ì¿¿¡¿º´ÌîÈþ¼ù