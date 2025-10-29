1億円を相続した60代男性が途方に暮れたワケ…「築70年空き家」となった実家のゆくえ

年老いていく親を前にして、まず考えなければならないのが相続の問題です。なるべく資産を減らさないままで次世代に引き継ぐためには、どのようにすればよいのでしょうか。「夢相続」代表で相続実務士の曽根恵子さんが相談者の60代男性Sさんのケースから、相続に関する問題を紐解きます。

母親が亡くなって空き家を相続した

Sさん(60代・男性)が相談に来られました。一人暮らしをしていたSさんの母親が亡くなったため、相続の手続きが必要だということで、委託を受けました。

Sさんの母親は、3年前に父親が亡くなったため、父親の財産を相続しています。自宅の土地建物の評価が7100万円、預貯金が1500万円で合計8600万円、葬儀費用が200万円ですので、正味財産は8400万円でした。相続人は母親と一人息子のSさんで、基礎控除は4200万円ですので、相続税の申告が必要でしたが、母親が全部を相続することで納税は必要ありませんでした。

今度は母親が亡くなった

父親が亡くなってから3年後、今度は母親が90歳で亡くなりました。Sさんは母親の住む実家から30分程度のところに家を買って住んでいて、同居はしていません。母親は一人暮らしになっても元気に生活をしていましたが、1年前に自宅で転倒して骨折、入院しました。リハビリをしたものの、自力で歩くには不安があり、車椅子生活となりました。

そうなると築70年になる自宅はバリアフリーにはなっておらず、とてもひとりでは生活できないとなり、介護施設へ入所。実家は空き家になったのでした。

その後、母親は1年ほどで亡くなってしまいしまた。

相続した実家の空き家はどうする？

母親の財産は父親から相続した家と預金と母親の預金、生命保険も合わせて約1億円、相続税は1300万円と試算されました。Sさんは同居しておらず、自宅も保有していることから小規模宅地等の特例は使えず、他の節税項目もありません。けれども金融資産はそれ以上もあることから、相続税の納税には不安はありません。それよりも、これからどうする？ということがSさんのご相談でした。

Sさんはまだ60代ですが、これからのご自分の相続も踏まえて、夢相続で今後のことをプランして、ご提案しました。

3つの選択肢

実家をどうするかの選択肢は３つあります

1. 売却して資産組替

2. 建て替えて居住、あるいは賃貸

3. 半分売却して、半分は居住、あるいは賃貸

この3つにつき、具体的な価格を出して検証しましたところ、下記のような希望が出ました。

Sさんは自宅があるが、賃貸アパートで生活する息子夫婦を住まわせて、実家を残したい、全部だと広いため、半分でよい、半分は売却して、建物資金に充てたい、建物資金は土地半分を売却した金額で足りるようにしたい

以上のご希望を整理し、土地90坪の半分を売却、売った価格で建て替えを提案しました。

Sさんの息子夫婦(30代)にはまだ子どもがいないため、そんなに広い部屋はいらないということで、テラスハウス式で賃貸併用住宅を作り、住みながら収入を得る方法も提案しました。

事業の資金計画の概要

Sさんに提案した、土地の売却、建て替え事業の資金計画は下記となります。

土地 45坪

建物(木造2階建て) 40坪

建築費 2800万円

諸経費(解体費など) 600万円

事業費 3400万円

売却 4500万円

諸費用 600万円(仲介手数料155万円・解体費200万円、測量、分筆80万円、譲渡税162万円など)

手取り 3900万円

売却後の手取り、3900万円の範囲内、3400万円で建て替えできる見込みです。その後は、息子夫婦は2LDK60m2の新築の家に住み、Sさんの実家の土地を守ることになります。他に28m2のワンルーム２世帯を賃貸することにより、月額14万円程度の家賃収入を得ることができる予定です。

なお、昭和56年以降に建築された空き家の実家を相続し、建物を解体して、売却した場合は、自分が住んでいなくても、空き家特例の期間を生して3000万円控除を適用することができますので、譲渡税を軽減することができます。この特例は令和9年12月31日までの売却が要件となっているため、この期間に実行する必要があることも説明しています。

今後の流れ

1. 相続登記…戸籍関係が揃えば相続登記をします⇒評価証明書を取得後、司法書士が担当します

2. 分筆登記…相続登記ができていれば申請が楽なので、1を優先します⇒土地家屋調査士が担当します

3. 半分売却…面積が確定して売買契約、建物を解体して引き渡します⇒相続実務士(不動産コンサルマスター)が担当します

4. 建築…建築会社を選定し、建物プラン(賃貸併用住宅)を作り、請負契約をします⇒建築会社が担当します

5. 賃貸…賃貸募集をし、賃貸を開始します⇒不動産会社が担当します

Sさんは実家の荷物が処分でき次第、計画を進めていきたいということで、まずは測量を実施、建物プランも出来上がり、打ち合わせを進めています。土地の購入希望もあり、分筆ができ次第、売却を終える予定で、来春には完成して、入居できるスケジュールで進めています。

Sさんにとっては実家の土地を残せ、息子の家も提供し、家賃収入も得られ、さらには将来の相続税の節税にもなるということで、この事業を進めることが楽しみだと言って頂いています。

【参考】No.3306 被相続人の居住用財産（空き家）を売ったときの特例

相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円（注）まで控除することができます。これを、被相続人の居住用財産（空き家）に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。

特例の対象となる「被相続人居住用家屋」および「被相続人居住用家屋の敷地等」

（1）特例の対象となる「被相続人居住用家屋」とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、次の3つの要件すべてに当てはまるもの（主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物に限ります。）をいいます。

イ 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。

ロ 区分所有建物登記がされている建物でないこと。

ハ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。

