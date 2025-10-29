日産「新型エルグランド」世界初公開へ！ “高級ミニバンの皇帝”が「1.5リッターエンジン×モーター」搭載で超進化！ 全長5.3mを超える「フラッグシップSUV」や「マーチ後継車」も登場へ！

新型「エルグランド」が世界初公開！

2025年10月29日（一般公開日は31日）から東京ビッグサイト（江東区有明）にて、「Japan Mobility Show 2025（ジャパンモビリティショー2025）」が開幕します。

次世代モビリティの姿を示す国内最大級のイベントとして、各メーカーが最新技術やコンセプトモデルを披露するなか、日産は、経営計画「Re：Nissan」に基づき、インテリジェントで持続可能な未来のビジョンを体現する革新的な商品と技術を披露します。

そんな今回の日産の出展でも特に注目を集めると予想されるのが、世界初公開される新型「エルグランド」でしょう。

「高級ミニバン」の代名詞として日産のフラッグシップミニバンを担ってきたエルグランドは、今回4代目モデルへと移行し、2026年度に発売される予定です。

新型エルグランドのパワーユニットには、同車初となる「e-POWER」を搭載し電動化。

発電専用1.5リッターエンジンとモーターやインバーターなど、5つの部品をモジュール化した第3世代e-POWERによって、大幅な進化を果たしながら“運転の愉しさ”も実現しているといいます。

また、エルグランドならではの“威風堂々”とした存在感のあるエクステリアデザインも採用。

長距離でも快適かつ上質な移動を楽しめる、最新のプレミアムツーリングモビリティとして登場します。

この新型エルグランドにくわえ日産の展示ブースには、全長5.3mを超える大型フラッグシップSUV「パトロール（中東仕様）」や、全面刷新したばかりの新型軽ハイトワゴン「ルークス」など、国内外のモデルが多数出展。

日産が注力する“電動化への取り組み”を体現するEVも数多く登場し、3代目となる新型コンパクトカー「リーフ」、年度内にマイナーチェンジ予定の新型SUV「アリア」、中国市場で好調な新型セダン「N7」、かつての「マーチ」を始祖とする欧州市場向けの新型コンパクトカー「マイクラ」といったモデルが展示されます。（一部車種はプレスデーのみ展示）

そのほか、マイナーチェンジしたSUV「エクストレイル」や、最新の高性能FRセダン「スカイライン400R リミテッド」も会場に姿を現すとのことで、こちらもファンならずとも注目の一台です。

※ ※ ※

このような日産ブースのプレスカンファレンスは、一般公開に先立つ10月29日の10時40分から、東京ビッグサイト西展示棟1階1ホールにて開催されます。

なお、その模様は日産の公式YouTubeチャンネルにてライブ配信される予定です。