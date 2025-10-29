新卒採用の「地獄」が始まった…まさか「安泰のはずの仕事」がAIに奪われる衝撃の未来

新卒採用が目に見えて減少

世界では新卒市場がAIによって奪われるという絶望的な未来が幕を開けている。ホワイトカラーの仕事自体が消滅しようとしており、直撃するのが新卒だというのだ。

世界で6億人以上の従業員と8,000万社求人動向を調査しているSignalFire社によると、大手IT企業は2023年と比較して2024年の新卒採用を25%削減したという。なぜ新卒採用が目に見えて減ったのか。同社によるとコーディング、デバッグ、金融リサーチ、ソフトウェアインストールといった業務はAIの影響が受けやすく、中でもエントリーレベルの仕事は、生成AIで処理できる上に内容も日常的でリスクが低いため、AIで代替できる。

同社によれば、時価総額上位15社のテクノロジー企業において、新規採用者総数に占めるエントリーレベルの採用者の割合は、2019年以降50%減少している。2024年には新卒採用者の割合はわずか7%で、2022年の11%から減少している。

世界経済フォーラムの最近の調査でも、タスクを自動化できる分野では雇用者の40%がAIへの切り替えを考え、人員削減を検討中だ。

フォードのジム・ファーリーCEOは、米国のホワイトカラー労働者の半分がAIに置き換わると予想していると述べた。

激変する世界の就職事情

AI導入により直撃を受けているのが新卒者だ。ケンブリッジ大学のデクン・テンらの研究によれば、「技術スキルと対人スキルの両方が求められる業界」では「ルーチンタスクで新卒者に取って代わる可能性」があり、「新卒者はAI主導の採用システムによって不利な立場」にあるという。

ニューヨークタイムス（2025年5月30日号）によると、アメリカでは「新卒者の失業率は異例の5.8%に急上昇」しているという。ニューヨーク連邦準備銀行も新卒の就職事情の悪化を懸念、特に金融とIT業界で顕著だという。

バーニング・グラス研究所による労働データ分析によると、2020年以降、新入生が入学するたびに、学士号を必要とする職に就く卒業生の割合はますます減少している。

投資会社ではエントリーレベルの仕事に資料作りがある。議題に合わせて記事を検索し、企業から資料を取り寄せ、整理するという手作業が、丸ごとAIにとって代わられた。リリース作成や市場分析といった仕事も同様で、新人社員に要求されるスキルは大きく変わりつつある。

IT業界の場合、これまでは基本的なコーディング能力が必須だったが、AIコーディングツールの進化で今はAIに自動的にタスクを行わせる技術（エージェントワークフローと呼ぶ）が要求されている。ようはAIの教育係だ。エントリーレベルのタスクにAIを使うことによって、これまで新入社員３〜４名と先輩社員で行っていた業務が、新入社員１名に置き換わることになる。さらに業種によっては数十人の雇用が失われ、AIとその管理をするデータサイエンティスト1名で代替されるという。AIの登場で新卒社員には極めて厳しい状況になるだろう。

2014年にオックスフォード大学が10年後には消えている職業として予測したのは、スポーツの審判や不動産ブローカー、電話のオペレーター、タクシー運転手などだった。つまり対人サービスの多くが自動化されると思われていたわけだが、実際には人口減少も重なり、予想よりも自動化は進んでいない。医療診断や弁護士などの大量の情報を扱う仕事も補助としてAIの活用は進んでいるが、人数を減らすどころか不足が目立っている。

そしてAI化が直撃したのは、安泰のはずの金融とIT業界だったというのは皮肉でしかない。AIを進化させたのは、まさにこの2つの業界だったのだから。知的ビジネスでもブル−カラーの要素が残った仕事（医療や弁護士がまさに相当する）はAIを活用することで業務が効率化し、むしろ恩恵を被っている。

新卒採用も能力主義へ

AIがエントリーレベルのタスクを処理するようになれば、必然的に人間に要求されるのはそれ以上の技術になる。現場はどのように対応すればいいのか？ 慶應義塾大学教授の山中直明氏は、理系人材の育成と活用が鍵だという。

「少なくとも今のエントリーレベルの人材は短期的には不要です。AIが労働者の市場を奪う、その通りだと思います。海外ではプログラムを組めれば、IT人材の平均給与が2250万という時代は終わりました」

これまでのように入社してからの人材育成は企業が受け持ち、学歴以外は性格重視の採用をすればいいという時代ではない。これからは新卒であっても高度で複合的なスキルを持つ必要がある。台湾では大卒率が105％だという。どういうことかというと複数の大学で学位を取る生徒が多いためだ。台湾のコンピュータサイエンスの大学を出た後、シンガポールでビジネスの学位を取るといったことが一般的になっている。

「アメリカは製造業の国内回帰を進めています。製造業は非常に雇用力が大きい。さらに、実際に物理的なものを作るビジネスはAIのインパクトを受けにくい。だから、製造業をアメリカに持ってこないと、アメリカは失業者で大変なことになってしまう」

アメリカのような極端な政策をとらない限り、AI時代に対応する高度人材の育成は必須だ。2030年には30%のソフトウェアの効率化が図られると言われている。つまり現在のプログラムだけを組めるという能力では、わずか5年で3割の人が仕事を失うわけだ。このインパクトは別に新入社員だけではないことに留意してほしい。

これからは高度なスキルを持つ人材、つまりは修士号や博士号を持つ優秀な学生を活用する必要がある。現在の修士博士人材がすべて社会が欲する高度技術者となっているかは疑問であるが、確かに能力を持った人材はいる。そのためには企業が能力に応じた採用と収入を用意する。それにより学生の意識も変わり、人材の高度化が円滑に進む。短期的にはといったのは、AIはPCが登場した時と同様、巨大なジョブマーケットを生むだろう。むしろ、その時代に備えるべきであると警鐘を鳴らしたい。

「アメリカのコンピュータサイエンスの超優秀なスキルを持っている人材の初任給は5000万円だそうです。日本の企業はそれができるのか？ 今の日本は、修士1年の春に企業の1日研修（１Dayインターンシップ）に行った子に、何を聞かれたのか聞くとアルバイトで塾講師をやっていた話をしましたと。翌日、内定もらって、お前、バカにされてるんじゃないかって言ったんです。それが現実です。まともに研究している学生ではなく、研究をろくにせず、就活で企業回りをする学生が採用されます。企業も採用できず早期化を進めてしまっている。本来は、学生が大学で何をやってどういうことができて、例えば留学や国際会議での経験といったどういう経験をしたかを聞いて、その人の価値でその価値に見合った採用をしてほしい」

優秀な人材は世界で取り合いになっている。しかし日本の場合、留学してきた学生のうち、日本で就職できるのは希望者の2割程度。海外から来た優秀な学生をそのまま帰してしまっている。企業側に高度人材の受け入れ態勢がなく、人事関連の部署に修士以上の学生のスキルを判断する能力がない。下手をすると、面接する人事の人が英語が喋れない。昭和の一括大量採用時代が残っています。

「大学を作った時には総務人事を含めて文系のニーズが多かった。それで大学の定員も文系が多くなり、現状と合わなくなっています。昭和のまま文系学部を潰すこともできないし、就職の数でも今は理系の方が多いんですが、定員を増やすこともできずにスタックしています。日本の大学と企業がタグを組んでやはりすぐにでも対応しないと本当に必要とされている人材が不足します」

「労働力不足が進んで結局産業競争力がなくなっている。日本が生き残るには、減ってくる人口の中で１人がどれだけのポテンシャルを持つかが重要になります。クリエイティブで高度な技術からデザイン、ビジネスまでできる、AIを駆使する人材が必要です。文系の学生も、コンピュータサイエンスのスキルをつけて、クリエイティブな仕事を進めるべきです。教育こそが、本人の能力こそがすべてになるのです」

