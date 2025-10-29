米国株、高金利でも「史上最高値」を更新する異常事態…「金利上昇＝株安」の常識を破壊したものの「正体」

高金利でも崩れない米国株、その正体

2025年10月時点、米長期金利は4％台後半にあり、政策金利は4.25〜4.50％近辺で高止まりしています。それでもS&P500指数やナスダック総合指数は史上最高値圏を維持し、小型株も堅調です。U.S. Bankによる週次市場レポートでは、「AIインフラ支出が技術セクターへの投資意欲を支えており、ユーティリティーや情報技術、通信サービスは年初来で20％を超える上昇率」と報告されています。データセンターの電力需要増加によりユーティリティー株が年初来21.7％の上昇率となり、投資家の関心がAI関連企業に集中していることがわかります。

一方で地政学リスクや政治イベントは相場を揺さぶり続けています。2025年10月中旬にはトランプ大統領が中国による米国産大豆の購入停止を「経済的敵対行為」とし、中国からの食用油輸入を禁止する可能性に言及しました。この発言を受け株価は一時急落しましたが、その後、米国通商代表部のジャミソン・グリア氏が「中国は輸出制限をまだ実施していない」と述べ、交渉継続の意向を示したほ、財務長官のスコット・ベッセント氏も「最終的にはエスカレーションではなく緊張緩和が道筋になる」と語りました。こうした発言に市場は安堵し、再び株価も上昇基調へ戻りました。高金利と断続的な貿易摩擦という逆風にもかかわらず、米国株の底堅さは「金利上昇＝景気悪化」という従来の常識が崩れつつあることを示しているのです。

では今後のシナリオについて、3つの方向で解説していきます。

シナリオ（１） AI革命の第2幕「実装フェーズ」相場

研究開発爆発期から実装・収益化へ

2023〜24年にかけて生成AIブームが起こり、スタートアップへの投資や研究開発が爆発的に増えました。スタンフォード大学のAI Index 2025では、米国のAI関連投資額が2024年に1091億ドルに達し、企業の78％がAIを使用していると報告されています。2024年時点で生成AIへの資金調達は339億ドルで前年から18.7％増加しており、AIは企業経営の基盤技術となりました。

2025年以降はこの「研究開発爆発期」から「実装・収益化フェーズ」へ移行すると予想されます。U.S. Bankのレポートでも「AIインフラ支出が投資家の関心を集め続けている」と指摘されており、クラウド大手や半導体企業は研究開発から実装に舵を切りつつあります。具体的には次の動きが注目されます。

・マイクロソフト・エヌビディア・アマゾンの再加速：生成AIサービスやクラウド基盤を提供するこれら企業は、推論用GPUの供給制約を解消しつつ大規模言語モデルを各種製品に組み込んでいます。AIインフラ需要が大きくなった結果、データセンターの電力需要が急増し、ユーティリティー株(公共サービス)が年初来で21.7％上昇しました。

・医療・ヘルスケア分野への展開：AI技術は医療診断や薬剤開発にも浸透し、AIによる病理診断、画像解析、ロボット手術が普及しています。AI医療市場は2024年の290億ドルから2025年に392億ドルへ拡大、2032年には5041億ドルに達すると予測されています。AIは医師や看護師の生産性向上に役立ち、患者の治療や診断精度を高めています。

・産業・製造分野への実装：生成AIは設計支援やサプライチェーン最適化にも応用され、インテルやキャタピラー、ABBなど製造回帰関連企業の再評価につながっています。Global Xのレポートによると、米国内製造業の「リショアリング」やエネルギー許認可改革が進み、数千億ドル規模の公的資金がインフラ・製造分野に投入される見通しです。インフラ投資法（IIJA）やCHIPS法、インフレ抑制法（IRA）の資金の多くは2024年時点でまだ支出されておらず、今後数年で多数の工場建設やクリーンエネルギー設備の着工が予定されています。

このように、AIブームは研究・開発投資の段階を過ぎ、企業や公共部門の業務に実装されるフェーズへと移っています。AIインフラ整備がユーティリティーや情報技術株を押し上げるだけでなく、医療や産業の生産性を高め、米国経済の中長期的な利益構造を強化しています。

シナリオ（２） FRB“利下げ待ち”よりも「長期金利耐性相場」

かつては「利下げ＝株高」「利上げ＝株安」が定説でした。しかし現在は企業の資本構造が改善し、高金利に耐えられる体質が整っています。実際、2025年に入りユーティリティー、コミュニケーションサービス、情報技術など11のS&P500セクターすべてが年初来でプラスを記録しています。これは高金利環境でも企業が利益成長を維持できていることを示しており、「利下げを待たずに上がる」相場が現実になりつつあります。

金利高への適応とセクター間格差

長期金利耐性の強化：

・企業はコロナ後に借換えを進め、低金利時代に発行した長期債で資金調達を行っているため、金利上昇の悪影響が緩やかです。また、高金利下でも売上成長が続くAI関連や防衛企業は、むしろ金利上昇による資金調達コスト以上に利益を伸ばしています。

弱い分野の痛み：

・一方、不動産・住宅関連セクターは高金利の影響をまともに受けています。米国の住宅市場では、住宅ローン金利が高止まりし新築住宅の需要が鈍化。ロイターによると、住宅メーカー指数（HGX）は2024年9月の利下げ開始以降も約3％下落しており、複数回の利下げがなければ完全な回復は難しいと指摘されています。不動産全体もS&P500の他セクターに比べて低調です。

・小売や消費関連は高金利に伴う家計負担で伸び悩んでいます。米国では2025年に入っても消費は底堅いものの、金利負担やクレジットカード残高の増加が家計を圧迫し、特に低所得層の購買力を削いでいます。ナスダック上場の小売企業では在庫調整や値引きが進み、利益率が低下しつつあります。

・レガシー通信・メディア企業は広告収入の伸び悩みとストリーミング競争激化の挟み撃ちに遭っており、資本効率の低さが株価の重荷になっています。新興サービスへの投資負担が大きく、利益成長が鈍化しています。

米中貿易摩擦と金利相場

上述の通り、2025年10月に再燃した米中貿易摩擦は市場を大きく揺らしました。トランプ大統領は、中国が大豆を購入しないのは「経済的敵対行為」であるとSNS上で非難し、貿易制限を示唆しました。これを受け株価は急落しましたが、その後グリア通商代表やベッセント財務長官が対話の継続と緊張緩和を強調したことで、投資家の不安は落ち着きました。こうした発言に市場が一喜一憂する現象は続きますが、トランプ政権の最終的な方針はデスカレーション（緊張緩和）にあるとの見方が強まりつつあります。

この経験は、「高金利×貿易摩擦」という二重の逆風に対しても、企業収益の構造変化が株価の下支えとなり得ることを示しています。たとえFRBの利下げ開始が遅れても、長期金利に耐えうる体質を持つ企業群が株式市場を支えているのです。

シナリオ（３）選挙イヤー特有の「財政拡張×株高」パターン

2025年の米国は中間選挙の前年にあたり、与野党ともに財政政策の継続を主張しています。2024年中間選挙後に成立した「One Big Beautiful Bill Act」やインフラ投資・雇用法（IIJA）、CHIPS法、インフレ抑制法（IRA）に基づく支出は、2025年に本格的な執行段階を迎えます。

Global Xによるレポートは、トランプ政権下でもこれらインフラ関連法が存続する可能性が高いと分析しています。バイパーティザン（超党派）の支持により、IIJAやCHIPS法は撤廃される可能性が低く、2024年8月時点では、IIJA資金の約60％がまだ配分されていないと指摘されています。また、クリーンエネルギー関連のインフレ抑制法については、共和党内にも賛成派が多く、完全撤廃ではなく実施の鈍化にとどまる可能性が高いと分析されています。その結果、再生可能エネルギーや電気自動車、生産設備投資が継続し、キャタピラーやABBなどのインフラ関連企業が恩恵を受けると期待されます。

防衛支出の増加

地政学リスクの高まりを背景に、米国政府は防衛予算を拡大しています。国防総省が公表した2025会計年度の国防予算要求額は8,498億ドルで、統合抑止力の強化や防衛産業基盤の再生に重点を置いています。航空戦力に612億ドル、艦艇建造に481億ドル、陸上戦力に130億ドルを充てるほか、核戦力の近代化に492億ドル、ミサイル防衛に284億ドルを投入し、研究開発・試験・評価（RDT&E）には1,432億ドルを予算化しています。これら投資はロッキード・マーティンやRTX（旧レイセオン）など防衛企業の安定需要を支え、宇宙・サイバー関連技術への資金流入を促します。

財政拡張と企業減税の効果

トランプ政権は2025年7月に「One Big Beautiful Bill Act」を成立させ、法人税・個人所得税の減税や規制緩和を進めています。この影響で政策効果が企業収益に反映され、企業の手元資金が過去最高水準に増加すると予想されます。減税によるキャッシュフロー増加が株主還元や設備投資に回り、株価を支えるでしょう。加えて、選挙を控えた政府は景気浮揚を重視し、インフラや安全保障に積極的な財政出動を行うとみられます。

セクター別に見る「強い米国株・苦しい米国株」

強いセクター

米国市場で特に勢いがあるのは、テクノロジー、インフラ、防衛・エネルギー、ヘルスケアの4分野です。

AIや半導体関連の企業が引き続き主導しており、マイクロソフトやエヌビディア、AMDなどが「AI第2波（実装フェーズ）」の中心にいます。データセンター需要の増大により、ユーティリティー（電力）企業も恩恵を受けています。

また、政府のインフラ投資や製造回帰政策が追い風となり、インテル、キャタピラー、ABBなど「米国内製造を支える企業」が再評価されています。

地政学リスクが高まる中で、防衛・宇宙産業への安定需要も継続。ロッキード・マーチン、ノースロップ・グラマン、パランティアなどが堅調です。

さらに、医療・バイオ・AI診断技術の融合によって、ヘルスケア・メディカルテック分野も中長期的な成長が見込まれています。

苦しいセクター

一方で苦戦しているのが、不動産、住宅、小売、消費関連、通信・メディアの領域です。

高金利の影響で住宅ローン金利が高止まりし、住宅販売や開発が鈍化しています。Fortune誌によれば、契約後のキャンセル率が過去最高水準に達しており、住宅市場の冷え込みが顕著です。

消費分野では、クレジットカードやリボ払いの残高が増加し、家計の可処分所得が圧迫される中で、消費意欲が減退しています。ウォルマートやターゲットなどの大手も成長が鈍化傾向です。

また、通信・メディア業界ではストリーミング競争の激化や広告収益の減少が続いており、レガシー型の通信会社・放送事業者は構造的な苦境に立たされています。

日本投資家への示唆：日米 “逆相関” の読み方

円安・米株高セット相場

2025年の日本市場は日経225がバブル期以来の高値をつける一方、円は対ドルで150円台と弱含みです。日本市場は、日本株が史上最高水準にある一方で円は低迷し、輸出企業の利益が膨らむ一方、輸入企業がコスト上昇に直面しています。これは、日銀の緩和継続とFRBの高金利による金利差が円安を招き、海外投資家の円借り取引を加速させています。円安が続けば米国株投資のドル建てリターンが目減りせず、米国へ投資する日本人投資家にとって有利な環境が続きます。逆に、急激な円高が起こるとドル建て資産の評価額が下がるため、為替ヘッジの有無を検討する必要があります。

投資戦略のポイント

為替差益・配当再投資の活用：円安局面では米国株のドル建て利益に為替差益が乗るため、配当金や売却益を再投資する複利効果が高まります。為替ヘッジをかけないことで円安の恩恵を受けやすいですが、円高リスクもあるため個人のリスク許容度に応じた選択が必要です。

セクター分散：AI・テクノロジー、インフラ、医療、防衛など米国の構造的な成長セクターに分散投資することで、景気変動や政策リスクに備えることができます。特に防衛・宇宙分野は予算が大幅に増加しており、長期の需要が見込まれます。

日本株とのバランス：円安により日本の輸出企業も好調な一方、内需企業はコスト増に苦しんでいます。米国株と日本株を組み合わせ、為替動向に応じてポートフォリオの比率を調整する戦略が考えられます。

結論：米国株の強さは“金利を超える利益構造”にある

2025年の米国株に限って言えば、従来の「高金利は株安」という図式は当てはまらない状況が続いています。その背景には、次の三重構造が存在します。

AI革命による利益創出の拡大：生成AIの実装フェーズが始まり、企業の業務効率化や新製品開発を後押ししています。データセンター需要増によるユーティリティー・半導体企業の利益拡大、AI医療市場の爆発的成長など、テクノロジーセクター全体で新たな収益源が生まれています。

財政支出と製造回帰の継続：IIJA、CHIPS法、IRAに基づくインフラ投資やリショアリング政策により、米国内に巨額の資本が流れています。未消化の公的資金が多く残っており、製造業・エネルギー・建設分野への投資が今後数年続く見通しです。防衛予算の大幅増額も企業の安定収益を支えます。

企業体質の強化による金利耐性：企業は低金利時代に長期固定債務を確保し、キャッシュリッチな状態で高金利局面を迎えています。AIインフラ投資の追い風で利益成長が続き、長期金利上昇にも耐えられる体質が整いました。第3四半期の企業利益は前年同期比で7.9％増が見込まれ、株価指標も過度に割高ではありません。

短期的には金利や貿易摩擦でボラティリティが高まる可能性があります。しかし、中長期的な勝ち筋は「金利を超える利益構造」に注目することです。AI、財政支出、企業体質の三本柱が米国株の底堅さを生み出しており、バブルではなく高金利適応型の新しいバランスに入ったとも考えられます。

日本投資家にとっては、円安・米株高の相関を活用しながら長期投資と分散を心がけることが重要です。米国株の未来は、高金利すら味方に付ける新たな強さを示しています。

