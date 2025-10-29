日経平均5万円突破も、あなたの「持ち株が上がらない」ワケ…”時代遅れ”の株価指数が今も生き残る事情

10月27日、日経平均株価指数が取引時間中にはじめて5万円を突破した。しかし、SNSでは「自分の持ち株は大して上がっていない」という自虐的な投稿も散見される。

なぜ、日経平均株価とわたしたちのポートフォリオは乖離しているのだろうか。今回は市場の実像から乖離しつつある「日経平均」の問題点を探っていきたい。

「日経平均」は時代遅れ？

株価指数は、市場の全体像を把握するための重要なツールであるが、その設計思想によって映し出す景色は大きく異なる。

世界の金融市場の中心である米国において、市場の体温を測る指標は、もはや「ダウ工業株30種平均（ダウ平均）」ではない。「S&P500」こそが、機関投資家から個人投資家、そしてメディアに至るまで、米国市場の実態を示す相場の”温度計”として扱われている。

その理由は明快だ。ダウ平均がわずか30銘柄の「株価の平均値」であるのに対し、S&P500は米国市場の時価総額の約8割をカバーする500銘柄の「時価総額の加重平均」であり、経済の実態をより正確に反映するためだ。

しかし、視点を日本に移すと奇妙な光景が広がる。米国でS&P500に相当する、市場全体を映す包括的な指数「TOPIX（東証株価指数）」が存在するにもかかわらず、相場の温度計報じられ続けるのはいまだに「日経平均株価」である。

日経平均は、ダウ平均と同じく「株価平均型」という古い算出方法を採用し、特定の値がさ株によって指数が大きく歪められている。

たしかに、足元では株式分割や銘柄入れ替えといった市場の非連続的な変動を吸収するため、継続的に調整したり、極端な値がさ株の影響を緩和するために「株価換算係数」などの調整手法も導入されている。しかし、これらは根本的な株価平均の性質を変えるものではない。

「日経平均は5万円に迫っているのに、なぜか自分の持ち株は上がらない」という背景には、そんな指数の歪みが影響しているのである。

コンピュータが存在しなかった時代のレガシー

日経平均とダウ平均の両指数が採用する「株価平均型指数」は、その名の通り、構成銘柄の株価を合計し、除数で割って算出する単純な方式だ。

この方式は、コンピュータが存在しなかった19世紀から20世紀初頭には、計算が容易であるという大きなメリットがあった。日経平均の源流も、東京証券取引所が1950年に算出した「東証修正平均株価」にあり、同様の理由で採用されたものだ。

しかし、この古い設計は現代の市場において致命的な欠陥を露呈する。それは、企業の規模（時価総額）とは無関係に、「1株あたりの株価」が高い銘柄（値がさ株）が、指数全体を不釣り合いなほど支配してしまう点である。

日経平均株価の構成銘柄は225社とダウ平均の30社よりは多いものの、ファーストリテイリングや東京エレクトロンといった特定の値がさ株が指数に与える影響（寄与度）は突出している。これらの数銘柄の株価が動くだけで、他の200以上の銘柄の動向に関わらず、日経平均は大きく上下してしまう。

2020年に発表された三井住友DSアセットマネジメントの調査によれば、2020年の日経平均のおける年間上昇幅3,787円のうち、ファーストリテイリング、ソフトバンクグループ、東京エレクトロンなど上位9銘柄の寄与額の合計が3,801円に達し、事実上この9銘柄だけで年間上昇のすべてを説明できるという結果が示されている。これは、日経平均がもはや「市場全体の平均」ではなく、「特定の値がさ株の動向を示す指標」へと変質してしまっているという指摘が、誇張ではないことを示している。

これが「時代遅れ」と断じられる最大の理由である。

「相場の正史」となったS&P500

こうした株価平均型の欠陥を克服し、市場の実態をより正確に捉えるために設計されたのが「時価総額加重平均型」指数だ。その代表格が、1957年に算出が開始されたS&P500である。

S&P500は、米国を代表する500社の時価総額（株価 × 発行済株式数）を基準に指数を算出する。時価総額が大きい企業（例：マイクロソフト、アップル）の構成比率は高く、小さい企業の比率は低くなる。これは、企業の経済的な規模や市場全体に与える影響力をそのまま指数に反映させる、極めて合理的な方法だ。

さらに、現代の時価総額加重型指数は、実際に市場で取引可能な株式のみを計算対象とする「浮動株調整」を行っている 。これにより、大株主が保有する固定株などを除外し、投資家が実際に売買できる部分で市場の実態をより精密に捉えることが可能となっている。

米国市場においてS&P500が「市場の正史」としての地位を確立した決定打は、機関投資家のベンチマークとして採用されたことにある。各国の年金基金や投資信託の運用担当者（ファンドマネージャー）は、自らの運用成績がS&P500を上回ったか下回ったかで評価されるようになったのだ。

さらに、S&P500に連動するETF（上場投資信託）である「VOO（バンガード・S&P500 ETF）」や「SPY（SPDR S&P500 ETF）」が国内外で爆発的に普及した。新NISA制度下においては、S&P500に連動する投信をつみたてながらバイ＆ホールドすることが「王道」であると紹介される様子もよく見られる。一方で、「NISAでダウ指数を買うべき」といった論調はほとんど見られない。

このように、米国におけるダウ平均は「歴史的な参考値」へと後退し、メディアも市場を語る上での主役をS&P500に移さざるを得なくなったのである。

なぜ日本はTOPIXを選ばないのか

日経平均と TOPIX、2つの指数の「歪み」を客観的に示した指標が「NT倍率」（日経平均 ÷ TOPIX）である。

NT倍率が上昇する局面とは、TOPIX（市場全体）がさほど上昇していないにもかかわらず、日経平均だけが特定の値がさ株に牽引されて上昇している状況を意味する。まさに「日経平均は上がるのに、自分の持ち株は上がらない」という投資家の体感との乖離が、データとして現れているのがNT倍率なのだ。

近年、このNT倍率が歴史的な高水準で推移する局面が常態化している。

2024年には13倍であったNT倍率は、足元で15.23倍まで急上昇している。

決定的な理由がデリバティブ（金融派生商品）市場にある。機関投資家がリスクヘッジや投機で利用する先物・オプション市場において、「日経225先物」の取引高は、「TOPIX先物」を圧倒しているのだ。

投資家にとって、流動性（取引のしやすさ）は生命線だ。市場の実態をより反映するTOPIXで取引したくても、取引参加者が少なく、売買が成立しにくい（流動性が低い）市場では意味がない。結果として、プロの投資家は「使い勝手」を優先し、流動性が圧倒的に高い日経225先物を使わざるを得ない。

この金融商品としての知名度の格差が、時代遅れと言っても過言ではない日本の株価平均指数を延命させていると考えられる。

日経平均の”限界”を知り、適切な物差しを使うべき

米国市場は、ダウ平均という「伝統」よりも、S&P500という「実態」を合理的に選択し、それを新たなスタンダードとして受け入れた。翻って日本は過去の経緯に縛られ、市場の実像を歪める日経平均をいまだに市場の顔として使い続けている。

この「おかしさ」を放置することは、個人投資家には「指数と実感の乖離」という不満を与え続け、海外投資家からは日本市場の構造的な歪みとして認識されかねない。

市場の実像を映すTOPIXを、年金基金（GPIF）が運用ベンチマークの主軸としているように、我々メディアや個人投資家も、その重要性を再認識する必要がある。

日本市場が健全な発展を遂げるためには、市場参加者一人ひとりが、それぞれの目的に応じて適切な「物差し」を使い分けるリテラシーを持つことが不可欠である。日経平均という歴史的な指標に敬意を払いつつも、その限界を正しく認識し、市場の「実像」と真摯に向き合うことが、これまで以上に重要となっている。

