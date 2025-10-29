「商社マンはモテる」は本当か？元商社マンが明かす「モテる理由」とリアルな恋愛事情

高収入、グローバルな仕事、洗練されたコミュニケーション力……。総合商社で働く「商社マン」は、恋愛市場でも注目されがちだ。しかし、商社マンがモテるというイメージは本当なのだろうか？ 新刊『商社ビジネス』の著者で、自身も総合商社に勤務していた経験を持つ佐野智弘氏が語る。

「商社マンはモテる」は本当なのか？

「商社マンってモテるよね」――そんな話、聞いたことありませんか？ 実際、総合商社で働く人たちは恋愛市場でも注目されがちです。最近では女性社員の活躍も目立ち、「商社パーソン」としての魅力が語られることも増えてきました。

本稿では、なぜ商社パーソンがモテるのか？ でも実はそんなに単純じゃないよね、という話をフラットに見ていきます。

まず、よく言われる「モテる理由」は、やっぱり高収入＆高ステータス。総合商社は日本でもトップクラスの年収水準で、若いうちから大きな仕事を任されることも多く、30代前半で年収1000万円超えなんて人も珍しくありません。婚活市場でも「商社勤務」というだけで注目されるのは事実です。

それに、海外経験や語学力もポイント高め。駐在や出張で世界中を飛び回ることが多いので、いろんな文化や価値観に触れてきた人が多く、話題も豊富。視野が広くて「一緒にいて刺激的」「話が面白い」と感じる人も多いようです。

とはいえ「いいこと」ばかりではない

さらに、日々の仕事で交渉や調整をしているだけあって、コミュニケーション力が高い人が多いのも特徴。相手の話をしっかり聞いて、的確に返すスキルは恋愛でも強みになります。「安心感がある」「気配りができる」といった印象につながることも。

ちなみに、若い頃は、会社の同期や先輩からよく合コンや食事会に誘われ、社外の女性と飲みに行く機会が多くありました。でも、盛り上げ役で終わってしまうことがほとんどで、正直、友達にはなれても、全くモテた実感はありませんでした。悲しいですが、これが現実です。

そして、いいことばかりじゃありません。商社の仕事はとにかく忙しい。平日は深夜まで働き、週末も出張や会食が入ることも。恋愛や家庭に使える時間が限られていて、「寂しい」「すれ違いが多い」と感じるパートナーも少なくないようです。

さらに、転勤や海外駐在の可能性もあり、ライフプランが立てづらいという声もあります。

大事なのは結局「相手とどう向き合うか」

それに、「商社＝エリート」というイメージから、「上から目線ぽい」とか「遊んでそう」といった先入観を持たれることも。実際は真面目で誠実な人も多いのですが、肩書きや華やかなイメージが誤解を生むこともあるんです。

最近では、そんな固定観念を打ち破るような動きも出てきています。商社で働く女性たちが、海外駐在を経験し、プロジェクトをリードする姿が注目されるようになってきました。しなやかで力強い「商社パーソン」としての女性像が、新たな憧れの存在になりつつあります。

結局のところ、「商社パーソンがモテるかどうか」は肩書きだけでは決まらないと思います。たしかに高スペックは魅力の一部。でも、相手とどう向き合うかが大事なのではないでしょうか。

恋愛もビジネスも、相手の立場に立って、誠実に向き合うことが大切。「人としてどう魅力的でいられるか」こそが、本当の意味での“モテ”なのかもしれません。結局は人次第なのでしょう。

