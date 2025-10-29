【ケアナボーテ】毛穴落ち知らず♡明色化粧品の新パウダーでさらさら美肌キープ

140年以上の歴史を誇る明色化粧品の“毛穴専門”ブランド「ケアナボーテ」から、待望の新作「毛穴落ち防止メイクキープパウダー」が登場。2025年10月28日(火)より、一部ドラッグストアにて先行販売がスタートします。メイクの毛穴落ちやテカリを防ぎながら、サラサラのフラット肌をキープ。UVカット効果や毛穴ケア成分も配合され、日中のメイク崩れを防ぐだけでなく、素肌そのものも健やかに整えてくれます♡

テカリも崩れも防ぐ“毛穴レスメイクキープ”

「ケアナボーテ 毛穴落ち防止メイクキープパウダー」（1,650円税込）は、メイクが毛穴に落ちるのを防ぐ“毛穴レスパウダー”。

2種類の微粒子皮脂吸着パウダーが余分な皮脂をしっかりキャッチし、気になるテカリを長時間ブロックします。粒子の大きさや形にもこだわり、毛穴の凹凸にぴたっとフィット。

まるでフィルターをかけたようなフラット肌を叶えてくれます。SPF36・PA＋＋のUVカット機能付きで、パウダーだけで外出もOK♪

【数量限定】キスの美白UVベースに可愛いクリアポーチ付きが登場♪

美肌ケアも叶えるビタミンC誘導体配合

ただ崩れにくいだけでなく、スキンケア効果も抜群。5種のビタミンC誘導体とアーチチョークエキス（保湿成分）を配合し、毛穴の引き締めをサポート。

皮脂バランスを整え、メイクオフ後の肌にも優しい処方です。乾燥しがちな季節でも粉っぽくならず、しっとりとした仕上がりをキープ。

毎日のメイクに取り入れることで、日中の美肌ケアが自然と叶います。

世代を超えて愛される明色化粧品のこだわり

創業140年以上の歴史を持つ明色化粧品は、「美顔水」をはじめとするロングセラーを通して、“素肌の健康”を追求してきました。

祖母から母へ、母から子へと世代を超えて愛されるブランドとして、多彩なアイテムを展開中。今回の新パウダーも、伝統と最新技術が融合した逸品です。

メイク崩れを防ぎながら、肌をケアしてくれる“毛穴レスパウダー”で、忙しい毎日も自信のある肌に。新しい“さらさらの魔法”を加えてみて。