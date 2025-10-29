＜職場イジメの加害者と再会＞パワハラ疑惑、娘のトラブル、不採用！【第6話まんが：イシズの気持ち】
私（イシズ、30代）は夫（コウスケ、30代）と小5の娘（ミラ）、小2の息子との4人暮らし。私は半年前まで新卒入社した会社で働いていました。その会社はできる子も入ってきますが、毎年必ずどんくさい子が入社してきたのです。あまりのどんくささに呆れて私は何人も指導してきました。しかし半年ほど前、指導した子の1人が上司へ大袈裟に泣きついたようです。会社で問題になり始めた頃、夫の転勤が決まり引っ越すことになりました。もちろんあの会社には見切りをつけてやりました。
私は引っ越すまで、新卒入社した会社で働いていました。しかしある日、後輩たちが上司に私がパワハラしていると吹聴して問題になったのです。今まで指導してやった恩を忘れたのでしょうか。信じられません。そのタイミングで夫の転勤が決まったので、会社をやめてやりました。
娘はトラブルに巻き込まれるし、そのおかげでほかの保護者からも変ないいがかりまでつけられて本当最悪です。もちろん私も娘を守るためにしっかり言い返してやりましたけどね！
そして追い打ちをかけるように……正社員で働ける職場が見つかるまでのつなぎと思って受けた会社から「不採用通知」が届いたのです。
引っ越し後、私は採用まで進みそうな会社に巡り合えました。
しかし、じわじわと悪い流れに……。
転校して間もない娘が友だちに執着していると苦情が入り、採用されると思った会社からは不採用通知が届いたのです。
娘が友だちと仲良くなろうとするのは何も悪くないし、事務としてキャリアを積んできた私を採用しないのもどうかしています。
引っ越し前の職場では後輩たちの戯言でトラブルになったし、最近どうも運気が悪いです。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙
