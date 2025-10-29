熊本県荒尾市は11月3日、同市原万田の旧三池炭鉱万田坑を出発し、同炭鉱専用鉄道敷跡を巡るウオークラリーを開く。石炭が万田坑で産出され、専用鉄道で運ばれた往年の光景を実感してもらおうと企画した。両施設を構成資産に含む「明治日本の産業革命遺産」の世界文化遺産登録から10周年の記念イベント。同日は万田坑の入場料が無料になる。

ウオークラリーは午前9時半〜午後2時、万田坑入り口付近のテントで随時受け付け。参加者全員に、炭鉱電車をデザインしたオリジナルペンスタンドをプレゼントする。午前10時から旧万田駅前でオープニングがあり、先着50人には記念品も。鉄道敷跡の約2・5キロを歩き、旧駅など4カ所のチェックポイントでスタンプを全て集めると、地元特産品が当たるガラポン抽選会にも参加できる。

参加料100円。事前申し込み不要で、定員は先着500人。市観光文化交流課＝0968（63）1274（平日のみ）。

同日は市観光協会による「万田坑オータムフェスタ」も開かれ、立て坑やぐらを間近に見られる高所作業車乗車体験や謎解きイベント（各200円）、グルメコーナーなどがある。万田坑ステーション＝0968（57）9155。（宮上良二）