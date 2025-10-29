長崎県高校駅伝競走大会（西日本新聞社など後援）が28日、雲仙市小浜町を発着点とするコースであった。女子17校、男子27校が出場し、女子は諫早が7年連続31回目、男子は鎮西学院が3年連続18回目の優勝を果たした。両校は12月21日に京都市である全国大会に出場する。

女子の諫早は、5人全員が区間賞を獲得した。1区の宮本さくら選手（2年）が残り1・5キロからペースを上げ、先頭の長崎商を抜いた。「理想通りの展開だった」という。3区の岩本歩選手（3年）は途中から強い向かい風に見舞われたが、「たすきを渡す時は笑顔でと心がけた」。最終5区の中村心美選手（1年）は「先輩たちの走りで緊張がほぐれた」と笑顔を見せた。チームは全国大会で8位入賞を目標にしている。

男子の鎮西学院は3、4区で長崎日大と抜きつ抜かれつの先頭争いに。ほぼ同着でたすきを受け取った5区の江口優選手（1年）が「ここで離さないと」と奮起し、区間記録を1秒縮める力走。最終7区の古子璃陽翔（りひと）選手（1年）のゴール時には2位と55秒差となった。コース最長の1区10キロで区間2位となり、悔しがっていた内田涼太選手（3年）は「全国大会はチームとして8位入賞を目指す」と話した。（貞松保範）

【男子】7区間＝42・2キロ（1）鎮西学院（内田、サイモン、武石、百田、江口、今村、古子）2時間07分09秒（2）長崎日大（俵、酒井、黒岩、本多、吉田、山口、中田）2時間08分04秒（3）瓊浦（黒岩、鶴田、有村、田中、山口、久保田、尾崎）2時間11分39秒（4）九州文化学園（5）創成館（6）五島（7）大村工（8）諫早農（9）西陵（10）佐世保北（11）長崎西（12）諫早（13）青雲（14）西海学園（15）佐世保工（16）長崎北陽台（17）島原（18）長崎総合科学大付（19）鹿町工（20）対馬（21）上五島（22）壱岐商（23）島原工（24）壱岐（25）川棚（26）口加（27）小浜

≪区間賞≫1区10キロ＝俵匠生（長崎日大）29分25秒▽2区3キロ＝サイモン・ムッソーニ（鎮西学院）8分36秒＝区間タイ▽3区8・1キロ＝黒岩蘭太朗（長崎日大）24分18秒▽4区8・1キロ＝百田好希（鎮西学院）24分42秒▽5区3キロ＝江口優（同）8分34秒＝区間新▽6区5キロ＝今村悠人（同）15分48秒▽7区5キロ＝古子璃陽翔（同）15分19秒

【女子】5区間＝21・1キロ（1）諫早（宮本、蔦野、岩本、立石、中村）1時間13分32秒（2）長崎商（本田、岳本、白下、城田、宮本）1時間15分54秒（3）鎮西学院（陣野、山口、久田、上田、平野）1時間16分39秒（4）創成館（5）長崎日大（6）長崎西（7）長崎北陽台（8）口加（9）五島（10）壱岐（11）上五島（12）佐世保西（13）佐世保商（14）大村（15）島原（16）中五島（17）青雲

≪区間賞≫1区6キロ＝宮本さくら（諫早）20分15秒▽2区4・1キロ＝蔦野奈々紗（同）13分47秒▽3区3キロ＝岩本歩（同）10分53秒▽4区3キロ＝立石莉彩（同）10分30秒▽5区5キロ＝中村心美（同）18分07秒