佐賀市川副町のスポーツパーク川副を発着点に26日、行われた県高校駅伝競走大会。第78回大会の男子は鳥栖工が16年連続50度目、第39回大会の女子は佐賀清和が2年ぶり8度目の優勝を果たし、都大路出場を決めた。（才木希）

大会の成績は次の通り。

■男子

【成績】（1）鳥栖工2時間06分06秒（2）白石2時間19分36秒（3）唐津工2時間21分02秒（4）早稲田佐賀2時間23分03秒（5）唐津東2時間23分03秒（6）佐賀工2時間23分08秒（7）伊万里実2時間27分38秒（8）武雄2時間28分52秒（9）鳥栖2時間29分12秒（10）男子合同（佐賀東・佐賀西・小城・龍谷）2時間37分22秒（11）北陵2時間40分58秒（12）有田工2時間43分09秒（13）敬徳2時間43分35秒（14）伊万里2時間44分52秒（三養基は途中棄権）

【躍進賞】伊万里実（4位向上）

【敢闘賞】敬徳（9分25秒短縮）

【区間賞】1区（10キロ）＝今村仁（鳥栖工）30分06秒▽2区（3キロ）＝高橋功平（同）8分21秒▽3区（8・1075キロ）＝下森実直（同）24分40秒▽4区（8・0875キロ）＝辻竜乃介（同）23分52秒▽5区（3キロ）＝田代悠翔（同）8分41秒▽6区（5キロ）＝川副剛煌（同）15分16秒▽7区（5キロ）＝増永颯人（同）15分10秒

■女子

【成績】（1）佐賀清和1時間12分21秒（2）白石1時間13分51秒（3）伊万里実1時間22分45秒（4）女子合同（佐賀西・佐賀北・致遠館・小城・佐賀女子）1時間26分01秒（5）唐津東1時間27分56秒（6）武雄1時間32分15秒（7）伊万里1時間32分53秒（8）唐津南1時間33分31秒

【躍進賞】唐津東（2位向上）

【敢闘賞】伊万里実（2分23秒短縮）

【区間賞】1区（6キロ）＝古賀結衣花（佐賀清和）20分24秒▽2区（4・0975キロ）＝宇野史栞（同）14分09秒▽3区（3キロ）＝峯桜子（同）10分09秒▽4区（3キロ）＝吉武美乃里（同）10分22秒▽5区（5キロ）＝内野彩愛（同）17分17秒