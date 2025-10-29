佐賀県嬉野市は16日、高級ウーロン茶の産地として知られる台湾の嘉義県竹崎郷と、お茶を中心とした友好交流協定を結んだ。県内の市町と台湾の自治体が姉妹都市・友好都市の協定を結ぶのは初めて。今後は生産者同士の技術交流や、多世代の文化交流などを進める。

竹崎郷は台湾中南部の内陸にあり、人口は約3万2千人。「郷」は行政単位で日本の町に相当する。雄大な自然に恵まれ、高級ウーロン茶「阿里山茶」のほか、パイナップルやバナナ、ライチなど果物の栽培も盛んという。

台湾との新たな国際交流を検討していた嬉野市の村上大祐市長が2018年、台湾の総領事館に当たる台北駐福岡経済文化弁事処を訪ねたことがきっかけ。コロナ禍中のオンラインでの意見交換を経て、24年5月に実際に竹崎郷を訪ねるなどして絆を強めてきた。

協定締結式には、竹崎郷から曽亮哲郷長や茶生産者ら約20人が出席。市内にある茶園や茶の加工施設、塩田津の伝統的な町並みなども見学した。

曽郷長は「互いの町は遠く離れ、話す言葉も違うが、共通して誇れるのがお茶。お茶をきっかけに文化、観光、教育と交流を深めたい」とあいさつ。村上市長は「技術交流を深めることで、世界に知られる阿里山茶のようにうれしの茶もさらに発展させていきたい」と述べた。（糸山信）