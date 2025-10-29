色とりどりの熱気球が秋空を舞う「佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」が30日〜11月3日、佐賀市の嘉瀬川河川敷で開催される。20の国と地域から、国内勢を含め計126機が集結する予定。競技や関連イベントなどを紹介する。

期間中、競技飛行は午前と午後の1日2回開催される。天候や風の強さに影響されやすいため、実施の可否や離陸場所は競技委員長が直前に決める。開催状況については公式サイト＝QRコード＝や会場アナウンスで確認できる。

熱気球は、バーナーで球皮の内側の空気を暖めて膨張させ、生じた浮力で飛び立つ。バーナーを消して温度が下がると気球も下降するという仕組みだ。

主な競技では、目標地点であるターゲットを目指して飛び、どれだけ近くにマーカーを落とせるかを競う。気球の高度はバーナーの強弱で調整できるが、横の移動は風に乗るのみ。高度によって風向きが異なることを利用し、高度を調整しながら乗りたい風をつかみ、ターゲットを目指す。

午前中の競技終了後には、動物やキャラクターをかたどった気球が並ぶ「バルーンファンタジア」を開催。天候によっては気球を間近に見ることができる。大会4、5日目の夜にはバーナーに照らされた気球が並ぶ幻想的な風景が楽しめる「ラ・モンゴルフィエ・ノクチューン（夜間係留）」が開かれる。

大会期間中は、JR九州が長崎線の鍋島−久保田間に「バルーンさが駅」を臨時開設。臨時列車を運行し、普通列車のほか一部の特急列車も停車する。交通系ICカードも利用可能。大会の運営委員会は周辺の混雑緩和のため、公共交通の利用を呼びかけている。（松本紗菜子）