¡¡Ìîµå¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¡Ê11·î14Æü³«Ëë¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë½Ð¾ì¤ò·ü¤±¤¿Á´¶å½£Âç³ØÁª¼ê¸¢¡ÊÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¸å±ç¡Ë¤Ï28Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç½à·è¾¡¤¬¤¢¤ê¡¢ËÌ¶åÂç¡Ê¶å½£Ï»Âç³Ø2°Ì¡Ë¤¬Æü·ÐÂç¡ÊÊ¡²¬Ï»Âç³Ø3°Ì¡Ë¤Ë5¡Ý0¤Ç²÷¾¡¤·¡¢ÆüËÜÊ¸ÍýÂç¡Ê¶å½£ÃÏ¶èÂç³Ø1°Ì¡Ë¤Ï¼¯²°ÂÎÂç¡ÊÆîÉô¶å½£Âç³Ø1°Ì¡Ë¤Ë13¡Ý1¤ÇÂç¾¡¤·¤¿¡£·è¾¡¤Ï29Æü¤ËÆ±µå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ØËÌ¶åÂç¤¢¤È1¾¡
¡¡ËÌ¶åÂç¤¬Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È1¾¡¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£±¦ÏÓ¤Î»³²¼¡Ê3Ç¯¡¦¼¯»ùÅç¶ÌÎµ¡Ë¤¬6²ó¤ò4°ÂÂÇ¡¢º¸ÏÓ¤ÎµÜ¸¶¡Ê3Ç¯¡¦É¬Í³´Û¡Ë¤¬3²ó¤òÌµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¡¢¶¯ÎÏÂÇÀþ¤ÎÆü·ÐÂç¤òÁê¼ê¤ËÎíÉõ¥ê¥ì¡¼¡£À©µåÎÏ¤È±Ô¤¤¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÉð´ï¤Ë7»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿»³²¼¤Ï¡Ö¡Ê·è¾¡¤Ï¡Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¤È¥Á¡¼¥à¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
