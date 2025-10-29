真の友人は互いを尊重しつつ、苦言を呈することができる。日米の首脳も言うべきことは臆せずに意見できる関係を築いてほしい。

高市早苗首相が、訪日したトランプ米大統領と初めて対面で会談した。外交経験が少ない高市氏にとって、首相就任からわずか1週間で迎えた大舞台である。

トランプ氏は自国第一主義で、時には同盟関係さえ軽視する姿勢を見せる。今回の会談の最も大きな課題は、首脳間で日米協力の重要性を再確認することにあった。

高市氏は「日米同盟の新たな黄金時代を共につくりたい」と表明し、地域の平和と安定に向けて「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」の進展に協力を求めた。トランプ氏は「われわれは最も力強いレベルの同盟国だ」とさらなる関係強化に応じた。

初顔合わせは、無難な滑り出しだったと言えよう。高市政権の対米外交の真価が問われるのはこれからだ。

会談でトランプ氏は、日本が米国から戦闘機やミサイルなどの調達を拡大することに謝意を示した。日本の防衛費増額への期待は大きい。

高市氏は24日の所信表明演説で、防衛費を2027年度中に国内総生産（GDP）比2％に増やす目標の前倒しを表明している。トランプ氏はこれだけでは満足しない可能性が大きい。

トランプ氏は安全保障に関して、同盟国が米国の負担に「ただ乗りしている」と強い不満を持っている。日本に対しては非公式に防衛費をGDP比3・5％に増額するよう求めており、今後実現を迫られそうだ。

関税交渉で合意した5500億ドル（約83兆円）の対米投資の着実な履行、米国産農産物の輸入拡大など、経済分野でも要求を強めてくることが予想される。

国際協調に後ろ向きなトランプ政権をアジアの平和と安定に関与させ続けることも、高市政権に課せられた重要な役割である。

覇権的な動きを強める中国のほか、北朝鮮、ロシアをけん制するには米国と日韓、東南アジア諸国連合（ASEAN）との連携が欠かせない。

初会談はトランプ氏と親密だった安倍晋三元首相が高市氏を重用した関係性もあり、和やかな雰囲気で進んだようだ。次は高市氏自身が、トランプ氏との信頼関係を深められるかどうかが試される。

会談に際し、高市氏はトランプ氏をノーベル平和賞に推薦すると表明した。本当に受賞にふさわしいと考えての発言だろうか。

賓客をもてなす気持ちは大事だが、歓心を買うような態度はいただけない。

法の支配、自由貿易といった戦後の国際秩序が揺らいでいる。トランプ政権が国際秩序や民主主義をゆるがせにすることのないよう、米国追従ではなく、主張する対米外交を心がけてほしい。