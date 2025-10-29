高校野球の秋季九州大会（第157回九州大会）は28日、宮崎市のひなたサンマリンスタジアム宮崎などで準々決勝4試合が行われ、九州国際大付（福岡）が長崎西に5−0で快勝して4強入りした。春秋連覇を目指す神村学園（鹿児島）は今夏の全国選手権大会を制した沖縄尚学を4−1で破った。長崎日大は小林西（宮崎）を4−1で破り、2022年秋以来の準決勝進出。熊本工は日本ウェルネス（沖縄）に6−1で逆転勝ちして16年秋以来の準決勝に進んだ。

29日は休養日。準決勝は九州国際大付−神村学園、長崎日大−熊本工の顔合わせとなった。今大会の成績は、来春の選抜大会出場校選考の重要な参考資料となる。

九州国際大付、4年ぶり4強

九州国際大付が10安打5得点と持ち味の攻撃力を発揮した。1番牟礼が3安打3打点と活躍。初回に二塁打から先制のホームを踏んで「緊張したけど、1打席目の二塁打で楽になった」。三回は中前打、八回には右越えの2点三塁打を放った。秋季九州大会での4強入りは優勝した2021年以来。神村学園との準決勝を前に、楠城監督は「相手のことより一戦一戦勝つことしか考えていない」と話した。

長崎日大、エースが完投し4強

長崎日大の古賀が5安打1失点の完投勝利を挙げた。「直球が良かった」と自己最速を更新する136キロを計測した右腕は、四回と八回の1死満塁のピンチをいずれも2者連続三振で切り抜けた。今夏の長崎大会後にエースとなってから、柔道部の朝練に週4日参加。「胸の筋肉が付いて体幹も強くなった」と成果を実感している。準決勝は熊本工と対戦。「練習試合で負けているので勝ちたい」と雪辱を誓った。

沖縄尚学、先発新垣が七回途中4失点

今夏の甲子園を制した沖縄尚学は4強入りを逃し、来春の選抜大会出場が厳しくなった。先発した背番号10の新垣が七回途中4失点。「投げミスが多かった」。不調だった背番号1の左腕末吉は3番手で九回を無失点に抑えたが、打線が神村学園の龍頭から九回に1点を奪うのがやっとだった。今大会は2試合で計2得点。比嘉監督は「課題は攻撃力。冬場に頑張りたい」と話した。