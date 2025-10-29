ドジャースは28日（日本時間29日）、本拠地ロサンゼルスでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第4戦に臨む。試合前には、29日（日本時間30日）の第5戦に先発するブレーク・スネル投手（32）が会見を行った。

24日（同25日）の第16回途中で8安打5失点で敗戦投手となった。「戦ではうまくいかなかったこと、うまくいったこと、いろいろ学んだよ。最初の登板で学んだことには感謝してる。それで自分は確実に成長できた。だから明日の登板では、自分がどんなピッチャーで、どんなピッチャーを目指しているか、それを見せるチャンスだと思っている。本当に楽しみで仕方ない」と話した。

延長18回の激闘で救援投手は全員登板し、第2戦で先発した山本由伸投手もブルペンでスクランブル登板に備えた。「チームへの信頼がより強くなった。誰かが必ず勝ち方を見つける、そういうチームだと思っていた。いろんなチームでプレーしてきたけど、毎年チームの性格は違う。でもこのチームは特別で、全員が“勝つ”と信じている。その一体感がすごい。勝利を追いかける集団の一員でいられるのが本当に楽しい」と語った。

延長が続いても「最初は自分が投げることはないと思ってた。“まあ、どこかで勝つだろう”と思っていたんだ。でも延長がどんどん続いてね。それでマーク（プライアー投手コーチ）が来て“いけるか？”って聞かれたから、“いけるよ”って答えた。山本の後はもう明らかに自分しか残ってなかった。だから、今のうちに準備しておこうかな、と頭で考えていた。でも、結局山本が出る必要もなく、俺も肩を作らずに済んで、18回で勝てた。本当に助かった」と話した。