55歳で亡くなった名優の妻、夫との出会いは舞妓だった約70年前のお座敷
俳優・大川橋蔵さんの妻・丹羽真理子氏と貞仁親子が、31日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
(左から)丹羽貞仁、丹羽真理子氏 ＝テレビ朝日提供
昭和を代表する名優・大川橋蔵さんが55歳の若さでこの世を去ってから40年。今も多くの人に愛され続ける橋蔵さんの素顔を、妻・真理子氏と次男・貞仁をゲストに迎えてひもとく。
2人が語るのは家族しか知らない、父として、夫としての橋蔵さんの温かな素顔。出会いは今からおよそ70年前、京都で舞妓だった真理子氏が、橋蔵さんのデビュー作の撮影現場を見学に訪れたことから始まった。
その後、映画の打ち上げでお座敷に現れた橋蔵さんと再会。静かな恋が芽生えたという。スタジオでは、多趣味だった橋蔵さんの貴重な遺品も特別に公開。スクリーンのスターとは異なる、家族が知る素顔が明かされる。
