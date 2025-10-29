中華料理、好きな麺類は？＜回答数 23,362票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第335回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「中華料理、好きな麺類は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:中華料理、好きな麺類は？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ジャージャー麺
【材料】（2人分）
作り置き肉みそ 2人分
中華麺(生麺) 2玉
ゴマ油 適量
キュウリ 1/2本
白ネギ 10cm
糸唐辛子 適量
ラー油 適量
【下準備】
1、キュウリは端を落として斜め薄切りにし、さらに細切りにする。白ネギは長さを2等分にし、白髪ネギにする。
【作り方】
1、耐熱容器に作り置き肉みそを入れてラップをふんわりとかけ、電子レンジで温める。
2、鍋にたっぷりの熱湯を沸かし、中華麺を袋記載のゆで時間ゆでる。ザルに上げ流水で洗ってヌメリを取る。水気をきって、ゴマ油をからめる。
3、器に中華麺をのせ、キュウリと白ネギを添える。(1)をかけ、糸唐辛子をのせる。お好みでラー油をかけていただく。
【このレシピのポイント・コツ】
白髪ネギの作り方:白ネギは縦に切り込みを入れて1枚に開く。縦細切りにして水に放ち、軽くもみ洗いして水気を絞る。
(E・レシピ編集部)
