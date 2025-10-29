◆米大リーグ ワールドシリーズ第４戦 ドジャース―ブルージェイズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

２９日（日本時間３０日）のワールドシリーズ（ＷＳ）第５戦に先発するドジャースのＢ・スネル投手（３２）が２８日（同２９日）、ＷＳ第４戦となる本拠地・ブルージェイズ戦の試合前会見に出席した。第１戦では６回途中８安打５失点で今季のポストシーズン初黒星を喫したが「あまり詳しくは言えないが、直球のコマンドをもっと良くする必要がある。それは誰にでも明らかだ」と力を込めた。

前日の第３戦はまさに死闘だった。試合時間６時間３９分。最後は５―５の延長１８回にフリーマンのサヨナラ弾で決着し、ドジャースが２勝１敗とした。両軍計４４人の選手をつぎ込んだ総力戦。ド軍は２５日（同２６日）の第２戦で完投勝利した山本を幻となった延長１９回に向けて中１日でブルペンで準備させていた。スネルは「正直自分が登板するチャンスがあるとは思っていなかったね。『俺たちはやる。どんなに延長が続いても勝つ方法を見つける』って感じで思ってたけど、それがどんどん続いて（笑）。そうしたら、マーク（プライアー投手コーチ）が話しかけてきて、僕は『必要ならいけるよ』と答えた。それからデーブ（ロバーツ監督）がヤマ（山本由伸）を準備させ始めたから『あれ、次は誰なんだ？』と（笑）。まあ、次が誰かは明らかだよね、自分しかいないって。でも、ヤマが結局投げなくて済んで、自分も準備しなくて済んで、１８回で勝てたことに感謝している」と自身も準備する覚悟があったことを明かした。

第３戦ではこの日先発登板する大谷が打者として２本塁打、４敬遠を含む全９打席で出塁。スネルは「正直言って、あんなのはもう二度と見ないと思う。９打席連続出塁なんて、１試合でだよ。少なくとも、もう見たくはない（笑）。でも彼のことになると、もう驚きもしなくなった。彼は常にすごいことをやるし、それが彼にとっての『普通』だ。彼自身が自分に課している基準、その水準の高さは本当に驚くべきこと。本当に信じられない」。記者から「もしあなたが相手側だったら、大谷と勝負したいですか？」と聞かれると「ああ、投げるよ。もちろん。何も失うものはないからね」と話した。