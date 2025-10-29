◆米大リーグ ワールドシリーズ第４戦 ドジャース―ブルージェイズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日午前９時８分開始予定）、２勝１敗でリードしたワールドシリーズ第４戦の本拠地・ブルージェイズ戦のスタメンに「１番・投手」で名を連ねた。投げてはポストシーズン３登板連続の白星、打っては２試合連続弾に期待がかかる。

前日２７日（同２８日）の第３戦はまさに死闘だった。試合時間６時間３９分。最後は延長１８回にフリーマンのサヨナラ本塁打でドジャースが制して２勝１敗とした。両軍計４４人の選手をつぎ込んだ総力戦で、ドジャースは２日前に９回１０５球で完投していた山本由伸投手（２７）を中１日でブルペンで準備させるほどだった。

その中でも大谷は伝説となった。４打席目までは二塁打、ソロ、適時二塁打、同点ソロで４打数４安打３打点。すると同点の９回１死走者なし、１１回２死走者なし、１３回２死三塁、１５回１死走者なしでは異例の４打席連続の申告敬遠。１７回２死一塁の９打席目は、申告敬遠こそ選択されなかったが、４球連続ボールで四球を選んだ。試合をまたいで１０打席連続出塁。１試合９出塁はポストシーズン新記録で、１試合４長打も１１９年ぶりのワールドシリーズ最多タイ記録だった。

試合終了は午後１１時５０分。試合後も、試合中につった右脚のケアなどで時間を費やし、日をまたいで午前０時４５分頃までは球場にいた大谷。試合後の現地放送のインタビューでは「勝ったのが全てだと思うので、今日、自分のプレーというのは後から振り返ればいいと思うので。今日は切り替えて明日の登板に向けたいと思います」と意気込んでいた。コンディションが万全ではないはずだが、マウンドに上がる。

投手としては、１７日（同１８日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦の本拠地・ブルワーズ戦以来、中１０日での登板だ。ポストシーズンではここまで２登板で２勝無敗。ワールドシリーズはメジャー８年目で初の登板となる。

投げ合うブルージェイズの先発は２０年サイ・ヤング賞のビーバー。大谷は過去１３打数２安打の打率１割５分４厘と抑え込まれている。最後の対戦は２２年で、３年ぶりの対戦となる。

この試合で勝てば、３勝１敗となって、球団史上初のワールドシリーズ２連覇へ王手をかけるドジャース。前日はブルペン待機する全９投手を使い切り、クライン７２球、ヘンリケス３０球、朗希２９球、ロブレスキ２８球と球数がかさんだ投手も多く、大谷には１イニングでも長く投げることが求められる。前回登板試合は３本塁打。初めてワールドシリーズの大舞台で二刀流で挑む。

大谷はここまでポストシーズンでは球団記録に並ぶ８本塁打を放つなど、全１３試合にフル出場して、５３打数１５安打の打率２割８分３厘、１４打点をマーク。本塁打と打点は今ポストシーズンでともに全体の単独トップだ。投げては２登板で２勝無敗、防御率２・２５。前回登板した１７日（同１８日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦では投げて７回途中２安打無失点１０奪三振、打っては３本塁打の大暴れだった。