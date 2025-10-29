½©¤Ë¥¥£¥¥£¥¥£¤ÈÌÄ¤¯¥â¥º ¡ÖÉ´ÀåÄ»¡×¤È½ñ¤¯¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©³ÍÊª¤ò¶ú»É¤·¤Ë¤¹¤ë¡ÖÁáìÓ¡Ê¤Ï¤ä¤Ë¤¨¡Ë¡×¤ÎÌÜÅª¤Ï¡©
½©¤Ë¥¥£¥¥£¥¥£¤ÈÌÄ¤¯¥¹¥º¥á¤Î¤è¤¦¤ÊÄ»¡¢¥â¥º¡£
´Á»ú¤Ç¤Ï¡ÖÉ´ÀåÄ»¡×¤È½ñ¤¤Þ¤¹¡£
À¸Êª¤Ë¾Ü¤·¤¤ÅìÍÎ»º¶È¤ÎÂçÌîÎµÆÁ¤µ¤ó¤Ë¡¢¤½¤ÎÀ¸ÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û½©¤Ë¥¥£¥¥£¥¥£¤ÈÌÄ¤¯¥â¥º ¡ÖÉ´ÀåÄ»¡×¤È½ñ¤¯¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©³ÍÊª¤ò¶ú»É¤·¤Ë¤¹¤ë¡ÖÁáìÓ¡Ê¤Ï¤ä¤Ë¤¨¡Ë¡×¤ÎÌÜÅª¤Ï¡©
½©¤Ë¥¥£¥¥£¥¥£¤ÈÌÄ¤¯
ー¥â¥º¤Ï¤É¤ó¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÊÅìÍÎ»º¶È¡¡ÂçÌîÎµÆÁ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥â¥º¤Ï¡¢¥¥ê¤Ã¤È¤·¤¿¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¹¥º¥á¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
½»Âð³¹¤Ç¤â»þ¡¹¸«¤é¤ì¡¢½©¤Î¹Ù³°¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤äÅÅÀþ¤Î¾å¤Ç¡¢¥¥£¥¥£¥¥£¥¥£¥¥£¡Ä¤È¹Ã¹â¤¤¶âÂ°¤ò»¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤ëÄ»¤¬¤¤¤¿¤é¤½¤ì¤Ï¥â¥º¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¥â¥º¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥¹¥º¥á¤Ë¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥¹¥º¥áÌÜ¥â¥º²Ê¤ËÂ°¤¹¤ëÎ±Ä»¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï°ìÇ¯Ãæ¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Á´Ä¹¤ÏÌó20cmÄøÅÙ¤Ç¡¢¥¹¥º¥á¤è¤ê¤Ò¤È¤Þ¤ï¤êÂç¤¤¤ÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®¤µ¤ÊÀ¸¤Êª¤ò±Ô¤¤¤¯¤Á¤Ð¤·¤Ç¤È¤é¤¨¤ë¥Ï¥ó¥¿ー¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌÔ¶ÙÎà¡Ê¥ï¥·¤ä¥¿¥«¤ÎÃç´Ö¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¾®Æ°Êª¤ò¼í¤ê¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¤½¤ÎÍ¦ÌÔ¤Ê»Ñ¤«¤éÌÔ¶ÙÎà¤ÎÃç´Ö¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤µ¤¨¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¥â¥º¤Ï¥â¥Î¥Þ¥Í¾å¼ê¤À¤Ã¤¿
ー¥â¥º¤Î³ÍÊª¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¼ç¤Ê³ÍÊª¤Ï¥Ð¥Ã¥¿Îà¡¢¥³¥ª¥í¥®¡¢¥«¥¨¥ë¡¢¥È¥«¥²¡¢»þ¤Ë¤Ï¾®Ä»¤Î¥Ò¥Ê¤Þ¤Ç¡Ä¡£
¥â¥º¤Ï¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î±Ô¤¤ÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¾®¤µ¤ÊÀ¸¤Êª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Å·Å¨¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç¡¢À¸ÂÖ¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤ÎÃæ¤Ç¤â¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¥ª¥¹¤ÏÆìÄ¥¤ê°Õ¼±¤¬¶¯¤¯¡¢½©¤«¤éÅß¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¹âÌÄ¤¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌÄ¤À¼¤Ç¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Þ¤¹¡£
º£¼ª¤Ë¤¹¤ë¥¥£¥¥£¥¥£¥¥£¥¥£¡Ä¤¤¤¦±Ô¤¤À¼¤Ï¡¢½©¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤·¤Æ¤è¤¯¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î±ó¤¯¤Þ¤Ç¶Á¤¯¹â¤¤ÌÄ¤À¼¤Ï¤Ê¤ï¤Ð¤êÀë¸À¤ÎÀ¼¤Ç¤¹¡×
ーÈË¿£´ü¤Ï¡©
¡Ö½Õ¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤Î»þ¤ÎÌÄ¤À¼¤¬¥â¥º¤ò´Á»ú¤ÇÉ½¤¹ºÝ¤Î¡ØÉ´ÀåÄ»¡ÊÉ´Àå¡Ë¡Ù¤ÎËÜÎÎÈ¯´ø¤Ç¤¹¡£
¥â¥º¤Î¥ª¥¹¤Ï¼Â¤Ï¤È¤Æ¤â²Î¤¬¾å¼ê¤Ç¡¢²Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¥ª¥¹¤¬¥â¥Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²Î¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥â¥º¤¬Ê¹¤¤¤¿¤Û¤«¤Î¾®Ä»¤ÎÌÄ¤¤Þ¤Í¤ä»þ¤Ë¤ÏÃî¤ÎÀ¼¤â¤Þ¤Í¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¦¥°¥¤¥¹¤¬¡Ø¥Ûー¡Ä¥Û¥±¥¥ç¡ª¡Ù¤È±ó¤¯¤ÇÌÄ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤é¡¢°Õ³°¤È¶á¤¯¤Ç¥â¥º¤¬¡Ø¥Ò¥çー¡Ä¥Ò¥ç¥Ø¥Ò¥ç¡Ä¡Ù¤È¥â¥Î¥Þ¥Í¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤Ê¤¼¡ÖÉ´ÀåÄ»¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¥â¥º¤ÈÆÉ¤à¡©
ー¤Ê¤¼¡ÖÉ´ÀåÄ»¡×¤È½ñ¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤½¤Î¥ì¥Ñー¥È¥êー¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤Êª¤ÎÌÄ¤¤Þ¤Í¤ò¤¹¤ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀå¤ò»ý¤ÄÄ»¡¢¤Ç¥â¥º¤ÏÉ´ÀåÄ»¤È½ñ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¥â¥º¤ÎÌÄ¤¥Þ¥Í¤ÎÀ¼¤Ï¥Þ¥Í¤ò¤¹¤ëËÜ²È¤è¤ê¤â¾¯¤·¾®¤µ¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼«¿®¤Ê¤µ¤²¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¾¯¤·²»ÃÔ¤Ê»Ò¡ÊÎý½¬Ãæ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ë¤â¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ºÌÜ¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Ö¥â¥º¤Î»Ò°é¤Æ¤Ï½Õ¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ä¤¬¤¤¤ÇÆìÄ¥¤ê¤ò·ÁÀ®¤·¡¢ÌÚ¤Î»Þ¤Î¾å¤Ë¥³¥±¤ä¸ÏÁð¤ò»È¤Ã¤¿Áã¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
¥â¥º¤Î¥ª¥¹¤Ï¡¢Æ¬¤«¤éÇØÃæ¤¬ÌÀ¤ë¤¤ÀÖÃã¿§¤Ç¡¢ÌÜ¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë²á´ãÀþ¤È¤¤¤¦¹õ¤¤¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤ÈÆþ¤ê¡¢ËË¤Ï¿¿¤ÃÇò¡¢¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Î¾å¤ÎÈý¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¤ä¤äÇò¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥â¥º¤ÎÃç´Ö¤Î¥¢¥«¥â¥º¤Ï¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Î¾å¤¬¤¤ì¤¤¤ÊÇò¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇÂÀ¤¯¤¤ê¤Ã¤È¤·¤¿ÈýÌÓ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¥ª¥¹¤Ï¥¥ê¤Ã¤È¡¡¥á¥¹¤Ï½À¤é¤«¤Ê°õ¾Ý
ー»óÍº¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¤Ë¤Ï¡©
¡Ö¥á¥¹¤ÏÁ´ÂÎÅª¤ËÃ¸¤¤Ãã¿§¤Ç¡¢Ê¢Â¦¤Ë¤¦¤í¤³¾õ¤ÎÌÏÍÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¥¹¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¤Ä¤Ö¤é¤ÊÆ·¤ÈÇò～¥Ùー¥¸¥å¤¬¤«¤Ã¤¿ËË¡¢Çò¤Ã¤Ý¤¤ÈýÌÓ¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë±©ÌÓ¤ò¤â¤Ä¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤ËË¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±óÌÜ¤Ë¤Ï¸«Ê¬¤±¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÐ´ã¶À¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Î¥ºー¥à¥ì¥ó¥º¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¥ª¥¹¤Î¤Û¤¦¤¬¥¥ê¤Ã¤ÈÀº×û¤Ê´é¤Ä¤¤Ç¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¶¯¤¯¡¢¥á¥¹¤Ï½À¤é¤«¤Ê´é¤ò¤·¤¿¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë¤Ï¥â¥º¤ÎÃç´Ö¤¬¿ô¼ïÎà¤¤¤Æ¡¢¥¢¥«¥â¥º¤ä¥Á¥´¥â¥º¡¢¥ª¥ª¥â¥º¤È¤¤¤Ã¤¿¶á±ï¼ï¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Ï°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤Ç²ÆÄ»¤Þ¤¿¤ÏÎ¹Ä»¤È¤·¤Æ³¤³°¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
³°¸«¤â»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥«¥â¥º¤Ï¤ä¤äÂç·¿¤Ç¶»¤¬ÀÖ¤ß¤òÂÓ¤Ó¡¢¥Á¥´¥â¥º¤Ï¾®·¿¤ÇÇò¤Ã¤Ý¤¤¶»¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤Î¼ï¤Î¥ª¥¹¤â¤¯¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤¬Æþ¤ë¡¢¥¥ê¤Ã¤È¤·¤¿´é¤Ä¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ØÁ´Éô¥â¥º¡Ù¤ÈÍðË½¤Ë°ì³ç¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÏÃÏ°è¤äµ¨Àá¤ÇÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¼ï¤ÎÂ¿ÍÍ¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
³ÍÊª¤ò¶ú»É¤·¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥â¥º¤ÎÁáìÓ¡Ê¤Ï¤ä¤Ë¤¨¡Ë¡×¤È¤Ï
ー¥â¥º¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥â¥º¤Î¤Ï¤ä¤Ë¤¨¡ÊÁáìÓ¡Ë¡×¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ö¥â¥º¤Ï±Ô¤¤¤¯¤Á¤Ð¤·¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¤¤Ê³ÍÊª¤ÏÀí¤Ã¤¿»Þ¤ä¥È¥²¤Ë³ÍÊª¤òÆÍ¤»É¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Õ¥©ー¥¯¤ä¥Ê¥¤¥Õ¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÇÄê¤·¤¿¤ê°ú¤Îö¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¾å¼ê¤Ë¥¨¥µ¤ò¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£
»Ä¤ê¤Ï¤½¤³¤Ë»Ä¤·¤Æ¤ª¤¡¢¤Þ¤¿¸å¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ú»É¤·¤Ë¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤À¿·Á¯¤Ê¾õÂÖ¤Ç°ú¤Îö¤«¤ì¤¿Æù¤¬¸«¤¨¤ë¾õÂÖ¤Î³ÍÊª¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤È¤¤Ï¤®¤ç¤Ã¤È¤·¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Ö¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃ¤Ë½©¤«¤éÅß¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥â¥º¤ÏÊá¤Þ¤¨¤¿³ÍÊª¤ò¤¹¤°¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¿©¤Ù¤º¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤ÎÌÚ¤Î»Þ¤ä¥È¥²¡¢Í»ÉÅ´Àþ¤Ê¤É¤ËÆÍ¤»É¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¥â¥º¤¬¤¤¤¿¤º¤é¤ÇÀ¸¤Êª¤ò¤¤¤¿¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¶ú»É¤·¤Ë¤¹¤ë¹ÔÆ°¤Ï¤Ï¤ä¤Ë¤¨¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¥â¥º¤ÎÅß¤Ø¤ÎÈ÷Ãß¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¿©¤Ù¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤Ã¤«¤ê¤µ¤ó¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¤Ï¤ä¤Ë¤¨¤Ï¡ÖÀ¸³èÎÏ¤Î¸Ø¼¨¡×¤È¤¤¤¦°ìÌÌ¤â
¡Ö¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤Ï¤ä¤Ë¤¨¤Ï¿©¤Ù¤ë°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤Þ¤À¥¨¥µ¤Î¾¯¤Ê¤¤½ÕÀè¤ËÈË¿£´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¥ª¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²Î¤¦¤È¤¤Î±ÉÍÜ¸»¤Ë¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î²Î¤ò¤è¤ê¾å¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÆìÄ¥¤ê¤Ë¿©¤ÙÊª¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÃß¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦À¸³èÎÏ¤ò¥á¥¹¤Ë¸Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥á¥¹¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ê°¦¤Î²Î¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢¤¤Á¤ó¤È¥¨¥µ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ëÀ¸³èÎÏ¤ò¸«È´¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥â¥º¤ÎÆìÄ¥¤ê¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤Êº«Ãî¤ä¥«¥¨¥ë¡¢¥È¥«¥²¡¢¾®µû¡¢»þ¤Ë¤Ï¾®Ä»¤Î¥Ò¥Ê¤Þ¤Ç¡¢¼ïÎà¤Ï¼Â¤ËÂ¿ºÌ¡£
ÆÃ¤Ëº£¤Ï¥Ð¥Ã¥¿¤ä¥«¥Þ¥¥ê¤Ê¤É¤ÎÂç·¿¤ÎÃî¤âÂ¿¤¯¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥É¥é¥¥å¥éÇì¤Î¶ú»É¤·¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤Î³ÍÊª¤¬»ÞÀè¤ËÊÂ¤Ö¸÷·Ê¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½»Âð³¹¤ÎÍ»ÉÅ´Àþ¤Ê¤É¤Ç¡¢¥«¥¨¥ë¤ä¥Ð¥Ã¥¿¤¬¶ú»É¤·¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥â¥º¤Î»Å¶È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
³ÍÊªÂ¦¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤ß¤ë¥â¥º¤Î¶²¤í¤·¤µ
ー³ÍÊªÂ¦¤«¤é¤ß¤ë¤È¡¢¥â¥º¤ÏÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö³ÍÊª¤Ë¤µ¤ì¤ëÃî¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¥â¥º¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¶²ÉÝ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ð¥Ã¥¿¤Î¥¸¥ã¥ó¥×ÎÏ¤â¡¢¥«¥Þ¥¥ê¤Î¥«¥Þ¤â¡¢¥â¥º¤Î¥¯¥Á¥Ð¥·¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÌµÎÏ¡£
ÆÍÇ¡¾å¶õ¤«¤é½±¤¤³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÏ¢¤ìµî¤é¤ì¡¢Àí¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¾å¤Ë¥°¥µ¥Ã¤È¤Ò¤ÈÆÍ¤¡Ä¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Ï¥ó¥¿ー¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥â¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âº«Ãî¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¸»¤Ç¤¢¤ê¡¢¶õ¤ÃÏ¤äÅÄ¤ó¤Ü¤ÎÃî¤¬Ë¤«¤ÊÇ¯¤Û¤É»ä¤¿¤Á¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤Ç¤Î¥â¥º¤ÎÈË¿£¤â°ÂÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥â¥º¤Î»Ñ¤Ï¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÀ¸¤Êª¤ÎË¤«¤µ¤ò±Ç¤¹¶À¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Çº«Ãî¤¬¸º¤ì¤Ð¡¢¥â¥º¤â¤Þ¤¿¸º¤ë¡£
¥â¥º¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ãî¤¿¤Á¤ÏÁý¤¨¤¹¤®¤ÆÀ¸ÂÖ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÊá¿©¤ÈÈï¿©¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¼«Á³³¦¤ÎÀºÌ¯¤Ê¶Ñ¹Õ¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥º¤ÏÀÎ¤«¤é¡ØÅÄ¤Î¼é¤êÄ»¡Ù¤È¤·¤Æ¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
³²Ãî¤òÊá¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºîÊª¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þ¤Ë¾®¤µ¤Ê³²Ä»¤ä³²½Ã¤ò½±¤¦¸·¤·¤¤´é¤â»ý¤Ä¡£
»ä¤¿¤Á¤Î¤´ÀèÁÄÍÍ¤Ï¤½¤ÎÆóÌÌÀ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
ÇÀ¶È¤ä³²Ãî¶î½ü¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï ¥â¥º¤Ï¡ÖÀ¸¤¤¿ËÉ½ü»ñ¸»¡×
¸½ºß¡¢ÇÀ¶È¤ä³²ÃîËÉ½ü¤Î¸½¾ì¤Ç¤â¡¢¥â¥º¤Î¤è¤¦¤ÊÅ·Å¨À¸Êª¤Ï¡ØÀ¸¤¤¿ËÉ½ü»ñ¸»¡Ù¤È¤·¤Æ¸«Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤Ë³²Ãî¤òÁ´ÌÇ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÇÀÌô¤Ê¤É¤Î¤ß¤ËÍê¤é¤º¡¢¼«Á³¤Î¿©ÊªÏ¢º¿¤ò³è¤«¤¹¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¤Ï¤ä¤Ë¤¨¤Ï»Ä¹ó¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¥â¥º¤¬À¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤ÎÊÝÂ¸¿©¤Ç¤¢¤ê¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤¿¤Ï¤ä¤Ë¤¨¤â¤Û¤«¤ÎÀ¸¤Êª¤Î±Â¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÈîÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¡Ö½Û´Ä¡×¤ÎÎÈ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿È¤Î²ó¤ê¤Ç¸«¤«¤±¤ë¥â¥º¤Ï¾®Ä»¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¼Ò²ñ¤ÎÈ÷¤¨¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö½©¤Î¶õ¤Î²¼¡¢¶Á¤¯¥â¥º¤Î¹âÌÄ¤¡£¤½¤Î¶á¤¯¤Ë¤Ï¡¢»Þ¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¥â¥º¤Îµ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿À¸¤Êª¤¬»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥â¥º¤¬¹ï¤à¡¢½©¤«¤éÅß¤Ø¤ÎÀ¸¤Êª¤¿¤Á¤ÎÌ¿¤ÎµÏ¿¡£¥â¥º¤Î³ÍÊª¤È¤Ê¤ë¾®Æ°Êª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶²ÉÝ¤ÎÅ·Å¨¡¢°ìÊý»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïµ¨Àá¤ò¹ð¤²¡¢³²Ãî¤ò¶î½ü¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë±×Ä»¡£
¾®¤µ¤Ê¥Ï¥ó¥¿ー¡¢¥â¥º¤Î»Ñ¤ò¤¼¤Ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×