¡Êmetamorworks / PIXTA¡Ë
½©¤¬Ë¬¤ì¡¢³Ø¹»¤Ç¤â½Î¤Ç¤â¡Ö¼õ¸³¥â¡¼¥É¡×¤Î¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½ª³ØÇ¯¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÏËÜ³ÊÅª¤ËÌäÂê±é½¬¤Ë¶Ð¤·¤ß¡¢¤½¤Î²¼¤Î³ØÇ¯¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤Ï¼«Ê¬¤â¡Ä¡Ä¡×¤È¾Ç¤ê¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶¡Ö¼õ¸³ÊÙ¶¯¡×¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢²¿¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
ÆÈ³Ø¤ÇÅìÂç¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿OverfocusÂåÉ½¤Î¿ÀÅÄÄ¾¼ù»á¤¬¶¯¤¯´«¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö¹ç³ÊÂÎ¸³µ¡×¤òÆÉ¤ß¤Þ¤¯¤ë¤³¤È¡£ËÜ¿Í¤Ï¼õ¸³Åö»þ¡¢50ºý¤â¤Î¡Ö¹ç³ÊÂÎ¸³µ¡×¤òÆÉ¤à¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤¿¡£¤Ê¤¼¹ç³ÊÂÎ¸³µ¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¹ç³Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Î³èÍÑË¡¤È¤Ï¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Ï50ºý¤Î¡Ö¹ç³ÊÂÎ¸³µ¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿
¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÊÙ¶¯¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×
¨¡¨¡¤½¤ó¤ÊÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ»þ´Ö¤À¤±¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¯¸÷·Ê¤ò¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¼«¿È¤â¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤·¤¿ÉÔ°Â¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»1Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¤Î»ä¤Ï¡¢¹â¹»¤Ë¤â½Î¤Ë¤âÄÌ¤ï¤º¡¢´°Á´ÆÈ³Ø¤ÇÅìÂç¹ç³Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌ¿®À©¹â¹»¤ËÀÒ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ï¡¢¼ø¶È¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÁê¼ê¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤ÎÍ§¿Í¤¬³Ø¹»¤ä½Î¤Ç¼õ¸³»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢»ä¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Î´ù¤Ë1¿Í¤ÇºÂ¤ê¡¢¤¿¤À¥Î¡¼¥È¤È»²¹Í½ñ¤ò³«¤¯¤À¤±¡£ÊÙ¶¯Ë¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÊÙ¶¯¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¡×¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëºàÎÁ¤¹¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¸ÉÆÈ¤ÊÌä¤¤¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤¡¢»ä¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤¬²È¤Ë50ºý°Ê¾å¤¢¤Ã¤¿ÅìµþÂç³Ø¤Î¡Ö¹ç³ÊÂÎ¸³µ¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¹ç³ÊÂÎ¸³µ¤Ê¤ó¤Æ¼«¸ÊËþÂ¤Ç¤·¤ç¡©¡×
¡Ö¹ç³Ê¤·¤¿¿Í¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÆÃ¼ì¤Ê¿Í¤ÎÎã¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÆÉ¤ó¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¾õ¶·¤È¤Ï°ã¤¦¡×
¤³¤¦¤·¤¿À¼¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
³Î¤«¤Ë¡¢¹ç³ÊÂÎ¸³µ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸ÄÊÌ¤ÎµÏ¿¤Ç¤¹¡£À¸Íè¤ÎÇ½ÎÏ¤â´Ä¶¤âÀ³Ê¤â°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¼õ¸³ÅöÆü¤Ë¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ±¿¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤À¤±¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢ËÜÍè³Ø¤Ó¤È¤Ï¸ÄÊÌ¶ñÂÎ¤Î»ö¾Ý¤Î½¸ÀÑ¤«¤é¶¦ÄÌÀ¤ò¸«½Ð¤·¡¢³èÍÑ¤¹¤ë±Ä¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿Í¤ÎÂÎ¸³¤Ê¤ó¤Æ»²¹Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÎä¾Ð¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢¡È»ä¤Ï¸ÄÊÌÅª»ö¾Ý¤«¤é°ìÈÌ²½¤ò»î¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ËÅù¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¹ç³ÊÂÎ¸³µ¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡ÈÌÏÊï¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ç³Ê¤Î¤¿¤á¤Î¡È¹½Â¤¤ÎÃê½Ð¡É¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï50ºý°Ê¾å¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÆÈ³Ø¤Ç¤â¼õ¸³¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤ò¸«½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢ÂçÎÌ¤Î¹ç³ÊÂÎ¸³µ¤òÆÉ¤ßµù¤Ã¤¿»ä¤¬¹Í¤¨¤ë¡ÖËÜÅö¤Î¹ç³ÊÂÎ¸³µ¤ÎÆÉ¤ßÊý¡×¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÈËÜÅö¤Î³Ø¤Ó¡É¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î¹ç³ÊÂÎ¸³µ¤Î5¤Ä¤ÎÆÉ¤ßÊý
¥Ý¥¤¥ó¥È¡ º£¤¹¤°¤ËÆÉ¤à
¡Ö¤Þ¤À»ÖË¾¹»¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¹ç³ÊÂÎ¸³µ¤ÏÁá¤¤¤«¤Ê¡×
¡Öº£ÆÉ¤ó¤Ç¤â¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤¤¤«¤â¡×
¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¡¢¹ç³ÊÂÎ¸³µ¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¹â¹»À¸¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼õ¸³¤Î½øÈ×¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¤è¤¯²áµîÌä¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢»ä¤¬ÁÏÀß¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÄÊÌ»ØÆ³¤Î¡Ö¥è¥ß¥µ¥Þ¡£¡×¤Ç¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï²áµîÌä¤«¤é¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢²áµîÌä¤À¤±¤Ç¤Ï¡ÖÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¥´¡¼¥ë¡×¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¡ÈÆ»¤Î¤ê¡É¤ò¹îÌÀ¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²áµîÌä¤ÈÊ»¤»¤Æº£¤¹¤°¹ç³ÊÂÎ¸³µ¤òÆÉ¤ß»Ï¤á¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤Û¤È¤ó¤É²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤â¡¢¤É¤Î¶µ²Ê¤Ë¤É¤ì¤À¤±»þ´Ö¤ò»È¤¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡¢¼õ¸³¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤«¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤Ë¹ç³ÊÂÎ¸³µ¤òÆÉ¤à¤Î¤Ï¡Ö¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤º¤Ë¤ä¤ß¤¯¤â¤ËÊÙ¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤³¤½¡¢·ë²ÌÅª¤Ë±ó²ó¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡Ö¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¡×¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¢ 100¿ÍÊ¬ÆÉ¤à
1¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¹ç³ÊÂÎ¸³µ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸ÄÊÌ¤Î»öÎã¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¹ç³Ê¼Ô¤ÈÉÔ¹ç³Ê¼Ô¤Îº¹Ê¬¤Ï¤«¤Ê¤ê¾®¤µ¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸µ¡¹¤ÎÇ½ÎÏ¡¦´Ä¶¡¦±¿¤Ê¤É¤âÊ£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¤¿¤á¡¢1¿Í¤Î¹ç³ÊÂÎ¸³µ¤À¤±ÆÉ¤ó¤Ç¤½¤ì¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ä¤ÏºÇÄã¤Ç¤â100¿ÍÊ¬¤Î¹ç³ÊÂÎ¸³µ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ´¶¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢100¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢¹ç³Ê¼Ô¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë³Ë¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
ºòº£¤Ï¡¢¥Ö¥í¥°¤äX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ê¤É¤ÎÉáµÚ¤â¤¢¤ê¡¢ÀÎ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¼õ¸³¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£100Ì¾¤Î¼õ¸³À¸¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤â·è¤·¤ÆÆñ¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È£ ¶ñÂÎÅª¤Ê»²¹Í½ñ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö
¹ç³ÊÂÎ¸³µ¤Ë¤Ï¡¢¿´¹½¤¨Ãæ¿´¤ÎÃê¾ÝÅÙ¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢»ÈÍÑ¶µºà¤ä³Ø½¬¥×¥í¥»¥¹¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤à¶ñÂÎÅÙ¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë»²¹Í½ñÌ¾¤Ê¤É¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¹ç³ÊÂÎ¸³µ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹ç³ÊÂÎ¸³µ¤òÊ£¿ô¸ÄÆÉ¤à¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼õ¸³À¸¤Î´Ö¤ÇÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»²¹Í½ñ¤ä³Ø½¬Ë¡¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¤Î³Ø½¬·×²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÂç³°¤·¡×¤òÈò¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê½ñÌ¾¤òµó¤²¤ë¹ç³Ê¼Ô¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¹ç³Ê¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÌÖÍåÅª¤«¤ÄµÒ´ÑÅª¤ËÉÁ¼Ì¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹ç³ÊÂÎ¸³µ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤ÎËÜµÁ¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÂÎ¸³µ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÉôÊ¬¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤È¡Ö¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°·¤¦¤«¤É¤¦¤«¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤È¡Ö°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¡×¤Î°ã¤¤¤ò¸«½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´Î¿´¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤ ¡ÖÉÔ¹ç³ÊÂÎ¸³µ¡×¤«¤é¤³¤½³Ø¤Ö
¤È¤¤Ë¤Ï¹ç³ÊÂÎ¸³µ¤è¤ê¤â²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¡ÖÉÔ¹ç³ÊÂÎ¸³µ¡×¡£
¹ç³Ê¤·¤¿ÏÃ¤Ð¤«¤ê¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢¿¿¤ÎÍ×°ø¤¬²¿¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£ÉÔ¹ç³Ê¼Ô¤ÈÈæ³Ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¹ç³Ê¼Ô¤Î¤ß¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÀ¼Á¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢»ä¤¬´¶¤¸¤¿ÉÔ¹ç³Ê¼Ô¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤ÊÆÃÄ§¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦Ê¸¾Ï¤òÆÉ¤à¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÃÙ¤¯¡¢Æü¡¹Ê¸¾Ï¤òÆÉ¤àÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤
¡¦±Ñ¿ô¤Î´ðÁÃ¸Ç¤á¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¦Åººï»ØÆ³¤Ê¤É¡¢Â¾¼Ô¤ÎÌÜ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¡¢¡È¼õ¸³¤ÎÍî¤È¤··ê¡É¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÉÔ¹ç³Ê¼Ô¤ÎÆÃÄ§¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ÉÔ¹ç³ÊÂÎ¸³µ¤ÎÆþ¼ê¤Ï¡¢¹ç³ÊÂÎ¸³µ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¾¯¤·Æñ¤·¤¤¤â¤Î¡£Âç³Ø¼õ¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ï²¿ÍÀ¸¤Î¹ç³ÊÂÎ¸³µ¡¢Ãæ³Ø¡¦¹â¹»Æþ»î¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÊ£¿ô¼õ¸³¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼õ¤«¤Ã¤¿³Ø¹»¤ÈÍî¤Á¤¿³Ø¹»¤¬¤¢¤ëÀ¸ÅÌ¤Î¹ç³ÊÂÎ¸³µ¤¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÀÎ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ¸³ÃÌ¤¬Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÔ¹ç³Ê¼Ô¤ÎÏÃ¤â¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¥ ¡Ö¼õ¸³¤ÎÊ·°Ïµ¤¡×¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë
¹ç³ÊÂÎ¸³µ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¼õ¸³¿ôÆüÁ°¡ÁÅöÆü¤ÎµÏ¿¤¬¤È¤¯¤ËÀ¸¡¹¤·¤¯¡¢Ã±½ã¤ËÆÉ¤ßÊª¤È¤·¤Æ¤â°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ä¤Ï¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¼õ¸³À¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Âè1»ÖË¾¤ÎÆþ»îÅöÆü¤Ï¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤â¤Î¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤Ê¤Ë¤«¤·¤é¤Î¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÛÄ¥¤È¥ß¥¹¤òÈò¤±¡¢¤â¤·²¿¤«¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÂ»¼º¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ì¤À¤±¹îÌÀ¤ËÆþ»îÅöÆü¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ö½ÎÈ¯¿®¤ÎÂÎ¸³µ¡×¤ÏÍ×Ãí°Õ
¤³¤³¤ÇÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢½Î¤äÍ½È÷¹»¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÂÎ¸³µ¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢·ÇºÜ¿ô¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤ÊÍøÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î½Î¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢É¬¤º¤·¤âºÆ¸½²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
½Î¤Ø¤Î×ÖÅÙ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ëÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤â½Î¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡È¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¡É¤È¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿¨¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÎÀ¸¤ÎÁ°Äó¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¼ø¶È¤Ç°·¤Ã¤¿¶µºà¡×¤ä¡Ö¹Ö»Õ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡×¤¬Á°Äó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö½Î³°¤Î¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¡×¤¬ºï¤®Íî¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎÈ¯¿®¤äÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¿·Ê¹¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÂÎ¸³µ¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐÅìµþÂç³Ø¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Èó¿Ê³Ø¹»½Ð¿ÈÅìÂçÀ¸¤Î¥µ¡¼¥¯¥ë¡ÖUTFR¡×¤¬È¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¹ç³ÊÂÎ¸³µ¤ä¡¢¡ÖÅìÂç¿·Ê¹¡×¤¬ËèÇ¯´©¹Ô¤¹¤ëÅìÂç¼õ¸³¤äÅìÂç¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÆÃ½¸ËÜ¤ÏÈó¾ï¤Ë¼Á¤¬¹â¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï×ÖÅÙ¤Î¤Ê¤¤°ì¼¡¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¶ìÇº¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼õ¸³¤Î·Ð¸³¤Ï¡Ö¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¡×
¼õ¸³¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔ°Â¤ÎÀµÂÎ¤ÏÂç¤¤¯2¤Ä¡£1¤Ä¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡£¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡Ö·Ð¸³¤Î¾¯¤Ê¤µ¡×¡£
Á°¼Ô¤Ï²áµîÌä¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¸å¼Ô¤Ï¹ç³ÊÂÎ¸³µ¤¬Ëä¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Ï²¿Í¤ò²¿Ç¯¤â½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢100¿ÍÊ¬¤ÎÂÎ¸³µ¤òÆÉ¤à¤³¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤ë¤Ç100Ç¯Ê¬¤Î·Ð¸³¤òÇÁ¤¸«¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼õ¸³¤Ï¸ÉÆÈ¤ÊÀï¤¤¤Ç¤¹¡£´ù¤Ë¸þ¤«¤¦¤Û¤É¡¢ÉÔ°Â¤âËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÉÔ°Â¤òÂÇ¤Á¾Ã¤¹¤Î¤ÏÊÙ¶¯¤Î¡ÈÎÌ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÊý¸þ¡É¤Ç¤¹¡£
¹ç³ÊÂÎ¸³µ¤Ï¡¢Â¾¿Í¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤ÎÌ¤Íè¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤«¤é¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÉ¬¤º¡Ö¶¦ÄÌ¹à¡×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò¸«È´¤¯ÎÏ¤¬¡¢³Ø¤ÖÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤·º£¡¢²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¨¡¨¡¤Þ¤º¤Ï¡¢Ã¯¤«¤Î¹ç³ÊÂÎ¸³µ¤ò³«¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î°ìºý¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿Ê¤à¤Ù¤Æ»¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ê¿ÀÅÄ Ä¾¼ù ¡§ OverfocusÂåÉ½¡Ë