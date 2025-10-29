コインロッカー収納＆機内持ち込み対応が嬉しい【アクタス】の軽量キャリーケース！Amazonで販売中！
荷物の出し入れが圧倒的に快適な【アクタス】のトップオープン型スーツケース！Amazonで販売中！
本体を開けずに簡単に荷物を取り出せるトップオープン機能のスーツケース。旅先での急な荷物の出し入れはひと苦労。そんなスーツケースの不満点を解消したのが、トップオープン機能。メインファスナー以外にも前面が大きく開くファスナーが取り付けてあるので、荷物の出し入れが楽々行える。飲み物や傘、ガイドブックやストール、マフラーなど手持ちの鞄に入れるにはちょっとした荷物になってしまう物を入れるのもお勧め。
トップ部分が大きく開く構造により、移動中でも荷物の出し入れがしやすく、ストレスフリーな旅を実現する。
容量24Lのコンパクト設計ながら、ノートPCやガイドブック、傘などもすっきり収納できる利便性を備える。
機内持ち込み対応のサイズ感とコインロッカー収納可能な設計で、出張や小旅行に最適なモデルとなっている。
ツインキャスターと多段階スライドハンドルを採用し、スムーズな走行と扱いやすさを両立している。
