「なんて残念な結末だ」「痛すぎる」GS３連勝・13得点２失点と無双のアメリカ、４得点９失点の相手にまさかの敗戦！早すぎる敗退に母国茫然「こんな終わり方は本当に悲しい」【U-17女子W杯】
モロッコで開催されているU-17女子ワールドカップは現地10月28日、ラウンド16が行なわれ、優勝候補のひとつであるアメリカがオランダと対戦。１−１で突入したPK戦の末に６−７で敗れた。
グループステージはC組で３連勝、13得点２失点と他を圧倒したアメリカは、B組で１勝２敗、４得点９失点ながら３位でなんとか勝ち上がったオランダにまさかの大苦戦。３分に先制点を許すと、守備を固める相手をなかなか崩せず、後半に追いつくのがやっとだった。
この結果に、母国のファンも落胆。SNS上では、次のような声があがった。
「なんてことだ」
「痛すぎる」
「オランダはよくなかったのに。こんな終わり方は本当に悲しい」
「タレントはたくさんいた。PK負けは厳しい」
「なんて残念な結末だ」
「より良いチームが負けた」
「速くて大きいけど、何かが足りなかった」
「もっとうまくやらないと」
グループステージでは無双していただけに、早すぎる敗退を受け入れられないファンが少なくなかったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
