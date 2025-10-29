日経225先物：29日夜間取引終値＝200円高、5万660円
29日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比200円高の5万660円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万219.18円に対しては440.82円高。出来高は7859枚だった。
TOPIX先物期近は3303.5ポイントと前日比8.5ポイント高、TOPIX現物終値比17.63ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50660 +200 7859
日経225mini 50665 +200 145661
TOPIX先物 3303.5 +8.5 12909
JPX日経400先物 29820 +155 710
グロース指数先物 719 +3 526
東証REIT指数先物 売買不成立
