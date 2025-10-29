　29日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比200円高の5万660円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万219.18円に対しては440.82円高。出来高は7859枚だった。

　TOPIX先物期近は3303.5ポイントと前日比8.5ポイント高、TOPIX現物終値比17.63ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50660　　　　　+200　　　　7859
日経225mini 　　　　　　 50665　　　　　+200　　　145661
TOPIX先物 　　　　　　　3303.5　　　　　+8.5　　　 12909
JPX日経400先物　　　　　 29820　　　　　+155　　　　 710
グロース指数先物　　　　　 719　　　　　　+3　　　　 526
東証REIT指数先物　　売買不成立

