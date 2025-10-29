大海に続け――。来月に強化試合を行う侍ジャパンに選出されている日本ハムの北山亘基投手（26）が28日、本拠地で調整し来季目標に「沢村賞」を掲げた。前日に伊藤大海投手（28）が、球団では07年ダルビッシュ有（パドレス）以来の同賞を受賞。互いに高め合ってきたエースから大きな刺激を受け、入団時から秘めていた目標を初めて公の前で宣言した。

同じ「先発完投」を目指す投手として、北山の感情は自然なことだった。前日にエース・伊藤がプロ5年目で初の沢村賞を獲得したことを知り、「凄いですよね。気付いてすぐLINEで“おめでとうございます”と送りました」。素直に祝福すると同時に、これまで秘めていた目標を初めて力強く宣言した。

「うれしい半面、自分も負けたくない気持ちが、より一層強くなりました。来季は僕が獲りたい」

今季は22試合に登板し、自己最多の9勝をマーク。プロ4年目で初の規定投球回をクリアする149回を投げ、防御率1・63はリーグ2位と大きな飛躍を遂げた。選考基準をクリアしたのは勝率と防御率の2項目。ただ今季はチーム方針で登板間隔を空けることも多く、中6日で回り続ければさらなるクリアも見込めるだけに「来季は中6日で回り続けることを本気で目指したい」と、力を込めた。

来季は選考基準の完投数が10から8、投球回数が200から180に緩和される。今季は金村と並ぶリーグ3位タイの4完投を記録した北山は「自信になりました。やっぱり完投しないと見えない景色や感覚がある」と振り返る。経験したからこそ「気持ちの持ちようだったり、体のつくり方のイメージは少しずつ湧いた。毎週完投できる投手になりたい」と、今オフは突き詰めていく。

「大海さんがいたからこそ、ここまで頑張れた部分もある」と北山は感謝する。最前線でプレーする選手だからこそ、簡単に口にできる目標ではないことは分かっている。ただ、同僚に勇気をもらい、覚悟を決めて飛躍の5年目へ挑む。（清藤 駿太）