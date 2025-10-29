¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥â¥¤¥Í¥í¡¡ÂÇ¼Ô¤Ç¤âÌ¥Î»¡ÖÄ¾µå¤Ê¤é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¡×±¦ÂÇÀÊ¤Ç¼«²è¼«»¿¤ÎÆÃÂçÈôµå¤â¥Õ¥¡¥¦¥ë
¡¡¡þSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè3Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2-1ºå¿À¡Ê2025Ç¯10·î28Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤¬ÅêÂÇ¤ÎÎ¾Êý¤ÇÌ¥¤»¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÇ´¤ê¶¯¤¯Åê¤²¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï¶¯Îõ¤ÊÅö¤¿¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡Öµå¾ì¤¬¾®¤µ¤¤¡£¹â¤á¤ËÉâ¤¤¤ÆÄ¹ÂÇ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÁ´µå¼ï¡¢Äã¤á¤Ë½¸¤á¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¡×¡£½é²ó2»à°ìÎÝ¤Ç¤Ïº´Æ£µ±¤Ë¥«¡¼¥Ö¤òÂª¤¨¤é¤ì¡¢±¦±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¤òµö¤¹¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤¤Ã¤Á¤ê¤Èµ°Æ»½¤Àµ¤ò¤·¤¿¡£4²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡¢5²ó1»àÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÃúÇ«¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£2¡½1¤Î6²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤ÏÂç»³¤òÃæÈô¡¢ÂåÂÇ¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤òÅê¼ÙÈô¡¢ºäËÜ¤òÍ·Èô¤ËÍÞ¤¨¤Æ¡¢6²ó4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡£º£µ¨¤È¤â¤ËºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºå¿À¡¦ºÍÌÚ¤È¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¹Ã»Ò±à¤ò°ìÈÖÊ¨¤«¤»¤¿¤Î¤Ï3²ó¤Î¹¶·âÃæ¤À¤Ã¤¿¡£ÅÐÏ¿¤Ïº¸ÂÇ¤Á¤Ê¤¬¤é±¦ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ê¡¢1»àÆóÎÝ¤ÇºÍÌÚ¤Î150¥¥í¤òÂª¤¨¤ë¤âÂÇµå¤ÏÀË¤·¤¯¤â¥Õ¥¡¥¦¥ë¥¾¡¼¥ó¤Î¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÄ¾·â¡£ÂÇ¤Ã¤¿º¸ÏÓ¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨ºÍÌÚ¤Ï»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÊÑ²½µå¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Í¡£Ä¾µå¤Ê¤é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤ÈÂçÉñÂæ¤ÇÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¾¡Éé¤â³Ú¤·¤ó¤À¡£¹Ã»Ò±à¤Î´¨¤µÂÐºö¤È¤·¤Æ¡Ö¥Û¥Ã¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ÈÁ´¿È¤Ë¥Ù¥Ó¡¼¥ª¥¤¥ë¤òÅÉ¤Ã¤ÆÅê¤²¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÈ÷¤¨¤ÏËüÁ´¤À¤Ã¤¿¡£¥Û¥Ã¥È¤Ê¥â¥¤¥Í¥í¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¤Î½éÀï¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¡£¡Ê°æ¾å¡¡ËþÉ×¡Ë