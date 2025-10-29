ソフトバンクの城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）が、花巻東を訪問。ドラフト1位指名したスタンフォード大・佐々木の父で、同校野球部の洋監督に指名あいさつを行った。

城島CBOは約45分間の話し合い後に報道陣に対応。「うちに縁があれば、（王）会長の寿命は10年延びると思います。日本ではうちが一番彼が輝ける球団だと自負している」とラブコールを送った。一方で佐々木監督、本人も1位指名に驚いていたと説明。「“日本とアメリカを天びんにかけたようなことになっているのが凄く心配だ”と。佐々木監督も麟太郎君もそれを望んでいるわけではない。我々が勝手に指名したことでそういうことが生まれた」と理解を求めた。

27日には佐々木のマネジメントを務める「株式会社ナイスガイ・パートナーズ」の木下博之氏が会見し、進路決定は来年7月のMLBドラフト後になると説明。11月4日に本人へのあいさつのために渡米する城島CBOは「（日米）どちらを選ぶかは、彼の意見を尊重してあげたい」としつつ「彼は唯一無二。日本ではうちが一番、輝けて力を発揮できる球団だと自負している」と熱弁した。 （小林 伊織）