お笑いタレントの永野（51）が28日放送のテレビ朝日「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（火曜深夜0・45）に出演。潔癖症である一面を見せた。

永野は「怒られそうですけど…大きい方の個室、結構いますね」と語った。「令和ロマン」のくるまが「長めに？用を足す以外の時間もですか？」と聞くと「長めに。部屋だと思ってる」と答えた。

その理由を「孤独になれる場所。例えばテレビ局とかでも、もちろんそこはマナーとして混んでいる時はしないですよ」とし、排泄は「オプション。座ったから出しとくね〜みたいな」と説明。

この日も番組収録前にこもっていたと語り、「細かく言うと、マネジャーと2人で楽屋にいる。それで“トイレに行ってくる”ってスマホを持って行くんですね。（個室に入って）座って、なんでもなくスマホをいじる。『ひっかかりニーチェ』前の気持ちを落ち着かせる。この時間が凄く大事」とし、ヒップホップMCのエミネムが「ラップで戦う前にトイレで静かに…あれ。エミネムの影響かもしれない！」とうなずいた。

個室に入るのは、排泄のためではなく「まじで自問自答」と断言。さら「に隣の個室に人がいる時には入れない」と言い、くるまが「トイレの個室なのに、隣に人がいたら入らない！」と驚くと「個室と思っていない。2部屋だと思っているので、それくらいデリケート。僕、隣に人がいると出ないんですよ」と繊細な一面も。個室からの音に対しても、隣に人がいるのに音が出ることを一切気にせず、排泄するのは「なんて下品」とし、流水音や、他の音を出してごまかすのがマナーだと語った。

また「楽屋とか収録でオナラして笑わすってあるんじゃん、芸人が。信じられない！」と断言。横でオナラをした人がいると「微粒子で来て付着したらどうしようと思う…」と明かすと、くるまから「コテコテの潔癖じゃないですか！」とツッコまれ苦笑していた。