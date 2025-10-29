¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÌøÄ®Ã£¡¡¥á¥ó¥¿¥ë¤ª²½¤±¤ÎËÜÎÎ!¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×ÀÛ¼é¼è¤êÊÖ¤¹V»°ÎÝÂÇ
¡¡¡þSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè3Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2-1ºå¿À¡Ê2025Ç¯10·î28Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¤Ï28Æü¡¢¹Ã»Ò±à¤ËÉñÂæ¤ò°Ü¤·¤ÆÂè3Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ºå¿À¤Ë2¡½1¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¤¿¡£1¡½1¤Î6²ó¤ËÌøÄ®Ã£³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬·è¾¡¤Î±¦ÍãÀþ»°ÎÝÂÇ¡£6Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¼«¿È½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ëºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£¸òÎ®ÀïMVP¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤¬Âç»Å»ö¤À¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÀÜÀï¤òÀ©¤·¤ÆÂè2Àï¤«¤éÏ¢¾¡¡£ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò2¾¡1ÇÔ¤È¤·¤Æ°ìÊâÁ°¤Ø½Ð¤¿¡£
¡¡°ìµ¤¤Ë»°ÎÝ¤Þ¤ÇÅþÃ£¤¹¤ë¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤òÌ£Êý¥Ù¥ó¥Á¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ·«¤ê½Ð¤·¤¿¡£¥·¥ê¡¼¥º¤Î¹ÔÊý¤òº¸±¦¤¹¤ë1¾¡1ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè3Àï¡£ÌøÄ®¤¬1¡½1¤Î6²ó¤Ë·è¾¡¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¡È¤â¤¦ÂÇ¤Ä¤Î¤Ï¤³¤³¤·¤«¤Ê¤¤¡É¤È¼«Ê¬¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ÆÉ¬»à¤Ë¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÀèÆ¬¤ÎÌøÅÄ¤¬±¦Á°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¡¢Â³¤¯¼þÅì¤¬µ¾ÂÇ¤ò·è¤á¤Æ1»àÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ºå¿À¡¦ºÍÌÚ¤¬¥«¥¦¥ó¥È2¡½1¤«¤éÅê¤¸¤¿4µåÌÜ¤Î147¥¥íÄ¾µå¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡£ÂÇµå¤Ï±¦ÍãÀþ¤Ø¡£¡ÖÀÚ¤ì¤ë¤Ê¡ª¡×¤È´ê¤¤¤Ê¤¬¤éÁö¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ÏÄÌ¤¸¤¿¡£
¡¡¼é¤ê¤Î¡È¥ß¥¹¡É¤ò¼è¤êÊÖ¤·¤¿¡£½é²ó¤Î±¦Íã¼éÈ÷¤Ç¤Ï¡¢2»à°ìÎÝ¤«¤éº´Æ£µ±¤ÎÂÇµå¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÜÂ¬¤ò¸í¤ê¡¢Æ¬¤ò±Û¤µ¤ìÁê¼ê¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£¡ÖÊá¤ì¤½¤¦¤ÊÅö¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÊá¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÍÉ¤ì¤Ê¤¬¤é¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ÂÇµå¤òÄÉ¤¦Êý¸þ¤ò´Ö°ã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£º£µ¨¤Ï³°Ìî¼éÈ÷¤Ç¤â´öÅÙ¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤¹¤°µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤â°ú¤¤º¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¿®¾ò¤À¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤È»îÎý¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç¥Ø¥³¤ó¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¡£·ÄÂç¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ëÀµÌÚ¡¢¹À¥Î´¤Î2¿Í¤«¤é¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶¯¤µ¡×¤ò¾Î¤¨¤é¤ì¤ëÇØÈÖ¹æ32¤¬¡¢´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇÂç»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï³«Ëë2·³¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼çÎÏÌî¼ê¤Ë¸Î¾ã¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤¿Ãæ¤ÇÈôÌö¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤ê¡¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸òÎ®ÀïMVP¤Ëµ±¤¡¢6Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤Æµ¬ÄêÂÇÀÊ¤Ë¤âÅþÃ£¤·¡¢ºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤ÎCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤Ç¤â24ÂÇ¿ô10°ÂÂÇ¤Î³èÌö¤Ç¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥ë¾Þ¡×¤Ëµ±¤¡¢Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤ÞÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÉñÂæ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡CS½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥Ö¥À¥Á¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦·ÄÂç¤ÇÆ±´ü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¡¦·´»Ê¤«¤é¡Ö¤¢¤È¤Ï´èÄ¥¤ì¤è¡×¤ÈLINE¤Ç·ãÎå¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ°ì¤Þ¤Ç¤¢¤È2¾¡¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤¯¡£¡ÊÌÚ²¼¡¡Âç°ì¡Ë