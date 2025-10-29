【スポニチ蹴球部コラム Footひと息】

打ちのめされ、そして心が震えた。25日に首位鹿島と戦った京都は、ラストプレーで同点に追いつかれて勝ち点1に終わった。残り試合数を考えると、勝てばリーグ初優勝への希望が膨らむ一戦。逆に勝てなければ一気にしぼむ一戦。それほど勝ち点「3」と「1」の間には「2」以上の厚さと重みがあった。

無情にも京都サポーターが陣取るゴールにボールが吸い込まれた時、パソコンを打っていた記者の手は止まった。チョウ貴裁（チョウ・キジェ）監督をはじめ、選手やスタッフが22年のJ1復帰後からどれだけ苦労して、今季の戦いにつなげてきたか。近くで取材してきた者として、この結末は受け入れがたかった。きっと多くの京都サポーターの方も同様ではないだろうか。

だが試合後、強い声をあげた男がいた。今夏、神戸から期限付き移籍で加入したMF斉藤未月だ。詳しくはクラブ公式Xの動画（26日16時過ぎ公開）を見てほしいが、意気消沈するロッカールームで指揮官が「話したいやつはいるか？」と見渡した時、率先してゲキを飛ばしたという。

マジか？と目を見開いた。神戸時代の23年8月に全治1年の大ケガを負った斉藤にとってコンディションがやっと整い、この試合が移籍後初出場だった。自分のことで精いっぱいになってもおかしくない。しかも加入3カ月。その状況で、なぜ鼓舞できたのだろうか。思わずぶつけた。

「試合後はもっと感情的になると思っていたけど、意外と冷静で。もっとうまくなりたい、もっとチームを勝たせたい。そんな良い欲が出ていた。だから全く涙も出ないし、ピッチに戻ってきたという感傷的なものもない。その思いは伝播（でんぱ）させることができると思った。俺はチームに心中できるタイプなので」

G大阪や神戸でも取材してきたが、選手生命の危機を乗り越えた男は、凄みと覚悟が増している。残り3試合で首位鹿島とは勝ち点5差。長くサッカー界に携わっていれば、この数字の重みは嫌でも理解してしまう。だが一瞬たりとも優勝を諦めていない選手が目の前にいた。そして、まだ京都が今季のJ1リーグを盛り上げてくれるのではないかと期待している自分がいる。 （飯間 健）