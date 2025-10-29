「天皇賞（秋）・Ｇ１」（１１月２日、東京）

ホウオウビスケッツが毎日王冠２着からの巻き返しへ、準備は万全だ。これまでＧ１の舞台には４度挑戦し、最高は昨年の天皇賞・秋の３着。精神面の成長が著しく、ここに来て完成の域に入ってきた今ならチャンスは十分。充実の５歳秋。今年こそ厚い壁を突破してみせる。

昨年の３着馬ホウオウビスケッツが虎視たんたんとＧ１初制覇を狙っている。前々走の札幌記念は１番人気で７着に沈んだものの、続く毎日王冠では見せ場たっぷりの２着と好走。目標の大舞台へ向けて着実な上昇曲線を描いている。２２日の１週前追い切りにも駆けつけた主戦の岩田康も「前回よりも一段階上がっている。落ち着きもあって雰囲気がいいし、状態はすごく良くなっている」と手応えは十分だ。

これまでＧ１には４度挑戦して１７、６、３、５着。何度も厚い壁にはね返されてきたが、心身ともに充実してきた５歳の秋。特に精神面での成長は著しく、折り合いに関しての心配は無用。逃げ、先行を得意戦法としているだけに、さらなる進化も期待できる。成長を見守ってきた奥村武師は「前走のダメージもなく順調に来ていますし、ここにきて馬は完成の域に入ってきている」と、迫り来る本番に向けて自信を見せる。

過去に毎日王冠２着から同年の天皇賞・秋を制したのは８４年ミスターシービー、０８年ウオッカ、１３年ジャスタウェイの３頭。そうそうたる名馬たちが顔を並べるなか、ホウオウビスケッツもその仲間に入る準備はできている。今週からのＢコース使用も追い風となりそうで、逃げ濃厚のメイショウタバルを目標にできる展開利も見込める。管理する奥村武厩舎にとっても悲願のＧ１初制覇へ機は熟している。