¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦»³ÀîÊæ¹â¡¡2ÀïÏ¢È¯¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿·ë²Ì¡×¡¡º£¥·¥ê¡¼¥º½é4ÈÖ¤Ç·ë²Ì
¡¡¡þSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè3Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2-1ºå¿À¡Ê2025Ç¯10·î28Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡º£¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î4ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦»³Àî¤¬µ®½Å¤ÊÆ±ÅÀÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÂÇ¤Ä¤Ù¤µå¤òÀ°Íý¤·¡¢´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤¿¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿·ë²Ì¤À¤È»×¤¦¡×¡£0¡½1¤Î4²ó1»à¡£ºÍÌÚ¤ÎÊÑ²½µå¤Ë¾å¤«¤é¥Ð¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤»¡¢¿¶¤ê¾å¤²¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óº¸¤Ø2»î¹çÏ¢È¯¡£Å¨ÃÏ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤È¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¡Ö¤É¤¹¤³¤¤¡×¤ò¾§ÏÂ¤·¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î°ìÈ¯¤ÏÀ¾Éð»þÂå¤À¤Ã¤¿22Ç¯5·î31Æü°ÊÍè3Ç¯¤Ö¤ê¤À¡£
¡¡27Æü¤Î°ÜÆ°Æü¤Ë¤ÏÌøÅÄ¤ÈµÙÆüÊÖ¾å¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢Ìë¤Ï¡Ö¡ÈÆÃ·±¡É¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Âçºå¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÆüËÜ¿©¤Ç±Ñµ¤¤òÍÜ¤Ã¤¿¸ú²Ì¤â½Ð¤¿¡£3¥é¥ó¤ò´Þ¤à2°ÂÂÇ5ÂÇÅÀ¤ÇÂç¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿Âè2Àï¤ËÂ³¤¡¢»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£