【国際親善試合】ノルウェー女子代表 2−0 日本女子代表（日本時間10月29日／エスタディオ・ムニシパル・デ・ラ・リネア）

【映像】「70m爆走カウンター」で失点の一部始終

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）がノルウェー女子代表の鋭く、パワフルなカウンターから失点を喫した。

欧州遠征中のなでしこジャパンは、日本時間10月29日のノルウェー戦（国際親善試合）に0−2で敗戦。28分の1失点目は速攻からだった。

敵陣右サイドでFW浜野まいかがボールロスト。ボールを奪ったノルウェーのFWシグネ・ゴープセットは、MF長谷川唯の股を抜く横パスを出すと、そのまま縦を一気に抜け出し、DF清水梨紗が上がっていた裏のスペースを爆走する。

ペナルティーエリア手前での折り返しのパスを受けたゴープセットは、そのまま斜めに切れ込んで、細かい動きから右足を一閃。強烈なシュートはDF古賀塔子の股を抜け、GK山下杏也加はわずかに触れたものの、ゴールネットに突き刺さった。

「この振りでこの威力ですよ」の声も

浜野、長谷川、清水、古賀、山下と日本の主力5人を身体能力と技術で翻弄したゴープセットは弱冠20歳の逸材。約70メートルを爆走して決めた豪快な一撃には、なでしこジャパンの選手たちも唖然とし、落胆していた。

ABEMAのコメント欄も騒然となり、視聴者からは「やられたー」「パワーすげぇ」「カウンター1発！追いつけないね…」「強烈だったな」「振りが速くて強烈」「強烈なシュートやったな」「一人バケモンおるぞ…」「この振りでこの威力ですよ」などの反響が出ていた。

なでしこジャパンは、52分にも同じくゴープセットに強烈なミドルシュートを叩き込まれて失点。一方で9本のシュートを放ちながら得点は1つも決められず、決定力の差が勝敗を分ける形となった。

10月25日のイタリア戦も1−1のドローに終わっていたなでしこジャパンは、1分1敗で欧州遠征を終えた。

（ABEMA／なでしこジャパン）

