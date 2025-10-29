たわわに実ったミカンを収穫する来園者＝２４日、津久井浜観光農園

横須賀市南部の山裾に広がる津久井浜観光農園（同市津久井）のミカン狩りが始まった。秋の気配が深まる中、来園者はたわわに実ったお気に入りの実を選んでいた。１１月３０日まで。

甘みと酸味のバランスが良いとされ、人気が高い津久井浜のミカン。１５軒が入る「みかん狩り組合」の小林大晃組合長（３４）によると、今年は夏の少雨の影響で例年より小ぶりだが、「味は凝縮していて十分においしい」と太鼓判を押す。日当たりのいい場所は色付きが良く、来園者も「甘いね」と満足そうだった。

人件費や資材などの高騰を受け、入園料は昨年に比べて１００〜２００円アップした。臨時トイレを増やすなど受け入れ態勢を強化し、昨年（約３万２千人）並みの入園者を目指す。

午前９時〜午後３時。入園料は小学生以上９５０円、３歳以上の幼児６００円。京急線津久井浜駅から徒歩２０分。送迎バスあり。問い合わせは、現地案内所電話０４６（８４９）５００１。

◇

三浦市内でも１１月３０日まで、点在する９カ所の農園でミカン狩りが楽しめる。午前９時〜午後３時。入園料（土産付き）は小学生以上１２００円、小学生未満９００円、２歳以下無料。申し込み・問い合わせは、三浦みかん狩り組合事務局電話０４６（８８８）３１５１。