¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ûº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºà£±°Ì»ØÌ¾á¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¡¡Éã¤Î²Ö´¬Åì¡¦º´¡¹ÌÚ´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿·üÇ°
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾ëÅç·ò»Ê£Ã£Â£Ï¡Ê£´£¹¡Ë¤¬£²£¸Æü¡¢º£½©¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç£±°Ì»ØÌ¾¤·¤¿ÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¡¦º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê£²£°¡Ë¤ÎÉã¤Ç¡¢²Ö´¬Åì¹â¹»ÌîµåÉô´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëº´¡¹ÌÚÍÎ»á¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢»ØÌ¾Êó¹ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ëÅç£Ã£Â£Ï¤Ï¤Þ¤º¡Ö¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ØÌ¾¤¬´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢Èà¤Ë±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤³¤Î»ö¼Â¤À¤±¡Ê¤òÅÁ¤¨¤Ë¤¤¿¡Ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¶Ã¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤Ç¤âÎÛÂÀÏº¤¯¤ó¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¤Ë¾ëÅç£Ã£Â£Ï¤«¤é¸ì¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÃæ¤Ç¡¢Í£°ì¡Ö¿·»ö¼Â¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢º´¡¹ÌÚ²È¤Îà·üÇ°á¤À¤Ã¤¿¡£»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤Ò¤ÈÄÌ¤ê½ª¤¨¤ë¤È¡¢¼«¤éÀÚ¤ê½Ð¤¹·Á¤Ç¤³¤¦ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡Ö°ìÈÖ¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Æ¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç³Ø¤È¤òà¤Æ¤ó¤Ó¤óá¤Ë¤«¤±¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¿´ÇÛ¤À¤È¡£¼Â¤Ï¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡¢¤È¡£¤½¤ì¤Ï²æ¡¹¤¬¾¡¼ê¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î¸ý¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬»ØÌ¾¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤Ø¤ÎÌ´¤òÊú¤¤Ä¤ÄÊ¸ÉðÎ¾Æ»¤ÎÀº¿À¤Ç³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¤¬ÍèÇ¯£··î¤Î£Í£Ì£Â¥É¥é¥Õ¥È¤Î»ØÌ¾ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ëÃæ¤Ç¡¢£Î£Ð£ÂµåÃÄ¤¬¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿º£²ó¤Î»ØÌ¾¤ÏÊ¸»úÄÌ¤êÆÃ¼ì¤Ê»öÎã¤À¡£¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤Æ»ØÌ¾¤·¤¿¥Û¡¼¥¯¥¹¿Ø±Ä¤Ë¤â¿®Ç°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¡£¾ëÅç£Ã£Â£Ï¤Ï¸ÀÍÕ¤ò¿µ½Å¤ËÁª¤Ó¤Ä¤Ä¡¢º´¡¹ÌÚ²È¤Î·üÇ°¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é£±°Ì»ØÌ¾¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤¿à¥¸¥ì¥ó¥Þá¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢Ìîµå¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤À¡£º´¡¹ÌÚ²È¤Î·üÇ°¤ò¤¢¤¨¤ÆÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤É¤Á¤é¤òÁª¤Ö¤«¤Ï¡¢Èà¤Î°Õ¸«¤òÂº½Å¤·¤¿¤¤¡×¤È¤â·«¤êÊÖ¤·¤¿¾ëÅç£Ã£Â£Ï¡£Å°Äì¤·¤ÆÀ¿°Õ¤ò¿Ô¤¯¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¸ò¾Ä´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤ë£¹¤«·î¸å¤Ë±ï¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£