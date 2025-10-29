NLCSでMVP…トロフィーに乗せた感謝の言葉

米大リーグのドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に6-5でサヨナラ勝ちし、通算2勝1敗とした。フレディ・フリーマン内野手がサヨナラ本塁打を放ち、延長18回の死闘を制した。チームリーダーのムーキー・ベッツ内野手は、チームに一体感を生んだ大谷翔平投手のある行動を絶賛している。

ドジャースの地元局「NBCロサンゼルス」のマイケル・ドゥアルテ記者は自身のXに、試合後のロッカールームでベッツが受けたインタビューの動画を公開した。

この中でベッツは「ショウヘイがリーグ優勝決定シリーズでMVPを受賞した後、トロフィーに『TEAM EFFORT』（チームの努力）ってカードを載せただろ？ この試合はまさにその定義だよ。WSは1試合や1人で勝てるものではなく、みんなの力が必要だ。これが好例だね」と口にした。

大谷は4連勝で終わったブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズでMVPに輝いた。この際もらったトロフィーが本拠地のクラブハウスに展示された際、大谷は「MVP」の文字を隠すかのように「TEAM EFFORT」というボードを置いていた。自分一人ではなく、皆を代表しての受賞だと印象付けた。

ベッツはこの試合の勝利を「俺たちチームメート同士の間に存在する愛が示されていたと思う。勝利のために、みんな全て出し切る覚悟ができている。“10月男”のキケは代打を送られても何も文句など言わず、応援し続けた。パヘスもそうだ。チーム一丸となって掴んだ勝利」と絶賛。

投手10人を使い切った後、105球完投してから中1日で登板を直訴した山本にも「ヨシが行った（ブルペン待機した）のは、まさにこのロッカールーム内で俺たちが持っているそのものだ」と賛辞を贈っている。



