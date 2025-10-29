これが最旬の「白髪ぼかし」！？【40・50代】は「ハイライト × レイヤー」で脱・昭和♡

白髪を隠すよりも、なじませて魅せるのが今どきの大人ヘア。なかでも人気を集めているのが、レイヤーカットとハイライトを組み合わせた立体的なスタイルです。動くたびに光が差し込み、髪全体が軽やかに見えるのが魅力。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、40・50代に似合うハイライト × レイヤーヘアをご紹介します。

地毛風ブラウンに溶け込むナチュラルハイライト

まろやかな地毛風ブラウンに、細いハイライトを散らしたレイヤーミディ。筋感を控えめに入れることで、自然なコントラストが生まれています。白髪を無理に隠さずハイライトの一部としてなじませることで、白髪が伸びても目立ちにくいのが◎ 動きと艶を両立させた、落ち着きのある大人のためのデザインです。

ベージュハイライトで奥行きをプラス

明るめブラウンのレイヤーミディに、ベージュハイライトをプラスした軽やかなスタイル。毛束ごとに異なる明暗が立体感を生み、自然な明るさを添えています。全体にも透明感が加わり、毛束が揺れるたびにニュアンスの変化も期待できます。シンプルながらも上品な、存在感を放つスタイルです。

ゆる巻きで仕上げるエアリーくびれヘア

くびれをつけたレイヤーミディに、明るめブラウンとたっぷりのハイライトを合わせたスタイル。ベースを外ハネに、全体はゆる巻きでふんわりと動きを出しています。ハイライトが光を取り込み立体感と抜け感をプラス。華やかさと柔らかさを兼ね備えた、軽やかな大人レイヤーヘアです。

クリーミーベージュの柔らかレイヤー

ミディアムレイヤーをベースに、極細ハイライトでさりげない筋感を演出。まろやかなクリーミーベージュのカラーが光をやさしく反射し、髪全体に柔らかさを添えています。トップは内巻き、ベースは外ハネでラフに動きもプラス。女性らしく優しい印象にまとまる、上品なレイヤースタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sakosakosakosako様、@shoki______hair様、@katayu1204様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里