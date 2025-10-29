「辞めたら他人、恩もない」退職後も“偉そうに命令“してくる元上司に激怒する男性

「辞めたら社外の人」のはずなのに、退職後もなぜか命令してくる元上司、相手の都合を無視して会議をねじ込む同僚。職場や元職場で遭遇した「マナー違反」な体験談を紹介する。

愛知県の40代男性（教育・保育・公務員・農林水産・その他／年収450万円）は、退職した会社の上司に町で偶然会ったとき、こんな理不尽な体験をしたという。

「前職の上司が偉そうにコチラに対して命令してきた」

どのような命令だったのかは書かれていないが、男性は元上司からかなり尊大な態度を取られたようで、怒りが収まらない様子だ。（文：篠原みつき）

「恩もないって気づかないバカ」

退職しても年齢的な上下関係くらいはあるかもしれないが、偉そうに命令までされれば「マナー違反だ」と感じるのも無理はない。男性は

「辞めたら他人、恩もないって気づかないバカ」

と憤りを隠せない。「辞めたら…」とはいうものの、在職中にも恩を感じる上司ではなかったことが察せられる。

「相手の都合も聞かず、当日いきなり」

一方、こちらは在職中のマナー違反だ。東京都の50代女性（事務・管理／年収400万円）は、日々の業務スケジュールを乱す行為に不満を募らせている。

「MTGやSyncを相手の都合も聞かず、また相談もなしに当日いきなり入れたり変更したりすること」

女性は「一日のスケジュールを考えて業務の割り振りをしているので、相談もなく突然変更や介入されるのは困る」と訴える。リモートワークの普及で同僚のカレンダーが可視化された結果、空いている時間を「即OK」と捉えて会議を入れてしまうケースもあるのかもしれない。

だが、女性が「相手のあることなのに相手の都合を無視するのは著しいマナー違反だと思う」と指摘するように、業務効率を考える上でも事前の調整は重要だろう。

※キャリコネニュースでは「マナー違反だと思ったこと」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/WRE0YD0N