職場のPCに“アダルト動画”アイコンが3日連続出現！ 犯人は上司？ 人事に相談したら職を追われることになった女性

職場でハラスメントに遭った被害者が、理不尽な結末を迎える。静岡県の60代女性が寄せた投稿は、まさにそんな悪夢のような体験談だ。

女性が入社した当時、直属の上司は10日間の研修で不在だった。

「ある日もうお昼も過ぎた頃、うだつの上がらないお坊ちゃんという感じの男の人がいて誰？と思ったら……」

その男性が研修から戻ってきた上司で10歳以上、年下だった。しかも、この上司は昼過ぎに出社、夜中に帰宅するという謎の仕事スタイル。理解に苦しんだ女性だが、上司が夜中まで何をしているのか、衝撃の事実を知ることとなる。（文：天音琴葉）

「制服を着た女の子が……」

事件は投稿女性のPCで起きた。ある朝、PCを立ち上げると、見慣れないアイコンが画面の真ん中に一つだけ表示されていた。

「昨日、帰る時に切る時には何もなかったはず。？？？で他の方に『こんなとこにアイコンが増えてるんですけど〜』と言って、『そんなはずはないでしょう』と言われ、その方がそのアイコンをポチッと！」

すると、信じがたいものが映し出された。

「制服を着た高校生らしき女の子が……」

なんと画面に現れたのは、アダルト動画だった。まさかの展開に女性をはじめ、同僚も驚いたというが無理もない。

女性は、アダルト動画を見ていた犯人は、いつも夜中まで残っている上司だと思ったようだ。だが、「自分のPCもあるのに、なぜ私のPCで？」と疑問が残った。わざとアイコンを残したのも謎だ。嫌がらせか、開いた時の女性の反応を見て面白がっていたのだろうか。

人事に伝えたら「チクられたのが面白くなかったからか……」

しかも驚くべきことに、犯行は一度では終わらなかった。

「何も言わずにいたら、次の日にまた、意味不明なアイコン。これもアダルトでそれが3日続いたので、他の人達に相談して本社の人事に伝えました」

わいせつ物陳列という悪質なセクハラだ。同僚と本社の人事に伝えたのは、当然の行動だろう。しかし、事態は最悪の方向へ進む。

「でも、（上司は）そんな就業をしていた割に仕事は出来る方だったので、会社的には辞めさせたくなくて、挙句の果てにチクられたのが面白くなかったからか、あることない事言われ、失敗を私のせいにして辞めさせられたのでした」

仕事ができるから、とハラスメント加害者を野放しにした会社の罪は重いだろう。しかも、被害を訴えた女性が職を追われるという、あってはならない結末を迎えた。

しかし、そうしたひどい対応をする企業だったからだろうか。女性によると、「その会社、今では無くなっていました」とのことだった。

