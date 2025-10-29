ソフトバンクの城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ、４９）が２８日、ドラフト１位で指名した米スタンフォード大・佐々木麟太郎内野手の父で、花巻東（岩手）の洋監督（５０）に指名あいさつを行った。

岩手・花巻市内の同校で、約５０分、佐々木監督と話し合った城島ＣＢＯ。球団の熱意を示した中で、親子とも予想していなかった指名だったと会談の一端を明かした。「まさか、１位で指名されるとはお父さんも麟太郎くんも思っていなかった。結果的に驚かせることになってしまった。ただそうなってでも、麟太郎くんを高く評価したことをお伝えしたかった」。

秘密裏に進められた“プロジェクト”だった。洋監督からは「ソフトバンクから（直前の）１か月ぐらい何の連絡もなかった」と話を向けられたという。ＤｅＮＡからも何の連絡もなし。熱心に８球団が視察した中、結果的には“無言”を貫いた２球団が競合。情報漏えいを徹底的に避ける戦略が、衝撃のドラフトになった。

麟太郎のマネジメント会社であるナイスガイ・パートナーズの木下博之氏（４９）は２７日、２６年７月１２、１３日に開催されるＭＬＢドラフトの結果を待って、進路を決断するとの見通しを示した。ソフトバンクかメジャーか、それとも大学残留か。大まかに３つの選択肢が考えられるが「彼の意見を尊重したい。来年のシーズンを見守った上で、彼の判断を待とうと思います」と同ＣＢＯ。規約通り、同大学が全日程を終えて、交渉が解禁となるまで待つ方針を示した。

ルールを守り礼を尽くす―。ソフトバンクにとって、麟太郎はそれほどの価値がある。「唯一無二。日本のプロ野球を盛り上げるようなバッターになってほしい」と城島ＣＢＯ。王貞治球団会長（８５）も高い評価をしていることを明かした上で「もしうちに縁があれば（王）会長の寿命は１０年延びる」と笑顔で語った。１１月４日には渡米し、麟太郎に指名あいさつをする予定。熱い思いを伝え、吉報を待つ。（高橋 宏磁）